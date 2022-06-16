"Будем помогать, пока Украина борется за независимость". Лидеры Германии, Франции и Италии добрались до Киева
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Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц утром в четверг приехали в Киев на украинском поезде. Также вместе с ними приехал президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Это важный момент. Это послание единства, которое мы адресуем украинцам", - сказал Макрон по приезде в украинскую столицу.
Лидеры четырех стран хотят показать, что едины в стремлении поддержать эту страну, написал в "Твиттере" официальный представитель правительства Германии.
Вскоре после прибытия в Киев Драги, Макрон, Щольц и Йоханнис посетили Ирпень - пригород украинской столицы, тяжело пострадавший в дни наступления российской армии в начале полномасштабного вторжения.
Их сопровождали военные в боевой экипировке, но на самих политиках бронежилетов заметно не было, сообщает Рейтер.
В интервью изданию Bild по пути в Киев канцлер Германии Олаф Шольц пояснил: "Мы хотим не просто продемонстрировать солидарность, но внести ясность по поводу наших намерений продолжать посылать помощь - финансовую и гуманитарную, но также и оружие".
"Будем помогать все время, пока Украина борется за независимость", - подчеркнул Шольц. Это звучало как ответ на политикам и комментаторам на Западе, которые указывают, что поддержка Украине не может продолжаться вечно и что нужно стремиться завершить войну путем переговоров, даже ценой территориальных уступок Украины.
Комментируя санкции против России, он заявил, что они "способствуют тому, что Россия откажется от своей операции и выведет войска".
При этом Франция "выступает за полную победу Украины, с восстановлением ее территориальных границ до нападения России, включая Крым", - цитирует корреспондент издания Economist Софи Педдер французский дипломатический источник.
Поездку трех политиков в Киев согласовывали несколько недель. Но никакой официальной информации о дате визита по соображениям безопасности заранее не распространялось.
Визит проходит на фоне стремления Киева стать членом Европейского союза.
Еврокомиссия заявила, что в пятницу даст рекомендации относительно перспектив членства Украины в блоке.
Выступая в среду в Румынии после встречи с дислоцированными там французскими войсками, Макрон сказал, что Европейский союз должен послать четкие политические сигналы Украине и украинскому народу, которые героически сопротивляются уже несколько месяцев.
Исторический визит на фоне критики
Три европейских лидера должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит европейских лидеров после февральского вторжения России в Украину. Ранее там уже побывали официальные лица из многих стран, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Британии Борис Джонсон.
Власти Украины, на которую 24 февраля напала Россия, обвиняли западную Европу - в особенности Францию и Германию - в нерешительности и затягивании поставок оружия.
В начале июня Эммануэль Макрон призывал к переговорам между Россией и Украиной и предостерегал Запад от "желания унизить или оскорбить" Россию или ее лидера.
Тогда же, выступая в Белом доме, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в Европе хотели бы "обдумать возможность заключения перемирия и возобновления продуктивных переговоров".
А Шольца обвиняют в том, что тот является главной тормозящей силой обещанных поставок оружия в Украину даже в его собственной стране.
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