"Будем помогать, пока Украина борется за независимость". Лидеры Германии, Франции и Италии добрались до Киева

54 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Драги, Макрон и Шольц приехади в Киев впервые с начала войны

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц утром в четверг приехали в Киев на украинском поезде. Также вместе с ними приехал президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Это важный момент. Это послание единства, которое мы адресуем украинцам", - сказал Макрон по приезде в украинскую столицу.

Лидеры четырех стран хотят показать, что едины в стремлении поддержать эту страну, написал в "Твиттере" официальный представитель правительства Германии.

Вскоре после прибытия в Киев Драги, Макрон, Щольц и Йоханнис посетили Ирпень - пригород украинской столицы, тяжело пострадавший в дни наступления российской армии в начале полномасштабного вторжения.

Их сопровождали военные в боевой экипировке, но на самих политиках бронежилетов заметно не было, сообщает Рейтер.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии посетили Ирпень - город под Киевом, который российские военные превратили в руины

В интервью изданию Bild по пути в Киев канцлер Германии Олаф Шольц пояснил: "Мы хотим не просто продемонстрировать солидарность, но внести ясность по поводу наших намерений продолжать посылать помощь - финансовую и гуманитарную, но также и оружие".

"Будем помогать все время, пока Украина борется за независимость", - подчеркнул Шольц. Это звучало как ответ на политикам и комментаторам на Западе, которые указывают, что поддержка Украине не может продолжаться вечно и что нужно стремиться завершить войну путем переговоров, даже ценой территориальных уступок Украины.

Комментируя санкции против России, он заявил, что они "способствуют тому, что Россия откажется от своей операции и выведет войска".

При этом Франция "выступает за полную победу Украины, с восстановлением ее территориальных границ до нападения России, включая Крым", - цитирует корреспондент издания Economist Софи Педдер французский дипломатический источник.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Олаф Шольц прибыл в Киев на одном поезде с Эммануэлем Макроном, Марио Драги и Клаусом Йоханнисом

Поездку трех политиков в Киев согласовывали несколько недель. Но никакой официальной информации о дате визита по соображениям безопасности заранее не распространялось.

Визит проходит на фоне стремления Киева стать членом Европейского союза.

Еврокомиссия заявила, что в пятницу даст рекомендации относительно перспектив членства Украины в блоке.

Выступая в среду в Румынии после встречи с дислоцированными там французскими войсками, Макрон сказал, что Европейский союз должен послать четкие политические сигналы Украине и украинскому народу, которые героически сопротивляются уже несколько месяцев.

Исторический визит на фоне критики

Три европейских лидера должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит европейских лидеров после февральского вторжения России в Украину. Ранее там уже побывали официальные лица из многих стран, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Власти Украины, на которую 24 февраля напала Россия, обвиняли западную Европу - в особенности Францию и Германию - в нерешительности и затягивании поставок оружия.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Драги, Шольц и Макрон хотят внести ясность по поводу поддержки из стран Украине - после того, как их критиковали за нерешительность.

В начале июня Эммануэль Макрон призывал к переговорам между Россией и Украиной и предостерегал Запад от "желания унизить или оскорбить" Россию или ее лидера.

Тогда же, выступая в Белом доме, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в Европе хотели бы "обдумать возможность заключения перемирия и возобновления продуктивных переговоров".

А Шольца обвиняют в том, что тот является главной тормозящей силой обещанных поставок оружия в Украину даже в его собственной стране.

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