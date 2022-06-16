Coca-Cola покидает Россию, "Тинькофф" ухудшает условия SWIFT-переводов. Главные экономические новости за день

час назад

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Автор фото, TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Россия без Coca-Cola

Компания Coca-Cola больше не будет производить и продавать напитки в России. Это касается не только известных газированных напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite, Burn, но и вода BonAqua и соки "Добрый", "Моя семья" и Rich.

В компании сообщили, что дистрибьютеры сейчас распродают оставшиеся запасы продукции. После этого в России не будет напитков под этими брендами.

В марте Coca-Cola объявила о приостановке бизнеса в России из-за вторжения в Украину - в частности, поставок ингредиентов для своих напитков для российского рынка. В мае глава Coca-Cola Co. Джеймс Куинси допускал, что всемирно известная компания может уйти из России.

Конкурент Coca-Cola - компания Pepsi - также еще весной заявила о приостановке деятельности в России. Как писал "Коммерсант", компания тем не менее изучает возможности продолжения бизнеса в России - например, создание продуктов под новыми названиями.

Тинькофф банк ухудшил условия для SWIFT

Тинькофф банк теперь разрешает переводы по системе SWIFT только от 20 тысяч долларов.

В четверг он отменил комиссию для обслуживания валютных счетов, если на них меньше 10 тысяч условных единиц. На прошлой неделе банк ввел комиссию в 1% в месяц для счетов, на которых лежало более 1 тысячи условных единиц. Это привело к скандалу - тогда вмешаться пришлось российскому ЦБ, который выступил против введения комиссий за обслуживание валютных счетов.

Однако банк параллельно с отменой комиссии сообщил о новых ограничениях - на этот раз на переводы по SWIFT.

Через эту систему из российских банков можно выводить деньги за границу. Теперь такие переводы в Тинькофф банке можно делать на сумму от 20 тысяч долларов.

Комиссия за такие переводы составит 3% от его суммы, но не менее чем 200 условных единиц. Бесплатно вывести деньги из банка можно до конца июня.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов на Петербургском экономическом форуме: "Внешние условия изменились"

"Точки опоры" и "вера в себя" на ПМЭФ

Экономический форум в этом году все так же называется международным, хотя мировые лидеры, которые призывают Россию остановить войну, его предсказуемо проигнорировали.

В Санкт-Петербург приехали главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, президент Казахстана, министр здравоохранения Индии и министр внешней торговли ОАЭ.

Повестка в этом году обусловлена войной, хотя на ключевых сессиях не звучит это слово - "война". Никто не упоминает даже "спецоперацию" - участники обсуждают "вызовы", связанные с санкциями, исходом иностранных компаний и международной изоляцией России.

"Внешние условия изменились надолго, если не навсегда. И значимо изменились", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на главной сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".

Она отметила, что Россия теряет от международного разделения труда - "экспорт у нас с дисконтом, импорт с премией", поэтому нужно переосмыслить выгоды от экспорта - значительная часть производства, считает она, должна работать на внутренний рынок.

Советник президента Максим Орешкин был более оптимистичен и несколько раз подчеркнул, что Россия со всеми проблемами справится. "События, которые сейчас происходят, [то] как реагирует государство, бизнес, люди на происходящую в экономике ситуацию, - говорит о том, что мы справились. Мы сильная страна, мы сильные люди, мы можем решать задачи, можем достигать результата. Верить надо в себя просто", - сказал он.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в условиях, когда надо замещать импорт российскими товарами, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации этих товаров.

"Государство должно сказать: "Давай производи подушку безопасности в "Ладе", производи стеклоподъемники - мы тебе обеспечим спрос. Можно пересадить чиновников на "Лады", - предложил Силуанов.

Шадаев про "вынужденные" блокировки

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На сессии про Рунет на форуме обсуждали последствия санкций и блокировок западных соцсетей. О причинах (войне с Украиной) здесь тоже ни разу не упомянули.

Вскоре после вторжения в Украину в России начали блокировать крупнейшие соцсети. Как утверждалось, это - реакция на блокировку в соцсетях российских государственных СМИ. Доступ ограничили сначала к "Фейсбуку" и "Твиттеру", а потом и к "Инстаграму".

Министр цифрового развития Максут Шадаев обратил внимание на то, что YouTube остается на первом месте по объему мобильного трафика (около 18%).

По данным операторов мобильной связи, на которые сослался Шадаев, "Фейсбук", "Твиттер" и "Инстаграм" потеряли 80% мобильного трафика в России (пятая часть трафика заблокированных соцсетей "ушла в VPN"). "Бенефициарами этих изменений", по данным Шадаева, стали "Телеграм" и "ВКонтакте" (6% и 10%).

"Ограничивать доступ всегда тяжело и плохо. Это были сложные решения, они были вынужденные. Надеюсь, такие решения по YouTube принимать не придется", - в очередной раз заявил Шадаев.

Ранее он уже говорил, что в России не планируют блокировать YouTube: "Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают".

Миллер: "Наш товар - наши правила"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ заявил, что акцент в товарно-денежных отношениях сместился в сторону товара.

"Мы видим, что доминирование доллара уходит, появляются расчеты в национальных валютах. И в конечном итоге меняется парадигма. Если мы вспомним классическую схему "деньги - товар - деньги", то есть парадигма Бреттон-Вуда, то сейчас на первое место выходит совершенно другая формула - "товар - деньги - товар". Продали сначала газ, потом его добыли. Наш товар - наши правила. Мы не играем в игры, правила которых придумали не мы", - сказал Миллер.

Вскоре после начала войны Россия обязала европейские страны платить за российский газ по схеме "газ за рубли". Она предполагает, что покупатели переводят деньги за российский газ на свой счет в "Газпромбанке", а потом "Газпромбанк" меняет полученную валюту на рубли и переводит ее на счет "Газпрома".

Европейские компании одна за другой стали отказываться от российского газа. "Газпром" уже прекратил поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию, Нидерланды и Данию.

"Яндекс" выкупит часть конвертируемых облигаций

Компания предварительно договорилась с держателями 84,9% конвертируемых облигаций Yandex N.V. на 1,25 млрд долларов об их выкупе.

Автор фото, ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Бондхолдеры получат 140 тыс. долларов и 957 акций нидерландской Yandex N.V. (головная компания "Яндекса" в Нидерландах) за каждые 200 тыс. долларов номинальной стоимости облигаций. Для выкупа компания возьмет кредит. Сделку планируют закрыть не позднее 24 июня.

Конвертируемыми облигации называют, потому что их можно обменять на обычные акции компании с определенным коэффициентом. В начале марта "Яндекс" предупреждал инвесторов о риске дефолта по этим облигациям. Это могло произойти, если бы все держатели потребовали выкупить их и выплатить проценты по ним сейчас, а не в 2025 году, как планировалось.

По условиям этого выпуска у инвесторов действительно есть право досрочно потребовать погашения облигаций, если торги приостановлены более чем на пять торговых дней, поясняли в "Яндексе". Как заявляли в "Яндексе", у компании не было денег на полный выкуп.

28 февраля Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торги ценными бумагами нескольких российских компаний, в том числе "Яндекса".

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