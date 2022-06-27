“На преступления сподвигли молодость и глупость”. Россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

41 минуту назад

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Автор фото, Leonid Shcheglov/BelTA/TASS

Россиянка Софья Сапега, отбывающая шестилетний срок в колонии за администрирование оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси", попросила президента Александра Лукашенко о помиловании. Ранее Лукашенко заявлял, что ему "жалко девчонку", но был готов лишь передать ее в Россию для отбывания наказания.

Софья Сапега 22 июня передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад, рассказал адвокат семьи осужденной Антон Гашинский.

В обращении (текст есть у Би-би-си) 24-летняя заключенная просит президента Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием. "Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…", говорится в ходатайстве.

6 мая суд в Беларуси приговорил Сапегу к 6 годам колонии за возбуждение социальной вражды и незаконный сбор сведений о частной жизни чиновников.

Она также должна выплатить 175 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда сотням людей, которые, по мнению суда, пострадали от ее работы в телеграм-канале "Черная книга Беларуси". Там публиковались личные данные белорусских силовиков, чиновников, судей и журналистов государственных СМИ. Сейчас канал заблокирован.

В приговоре (копия резолютивной части есть у Би-би-си) - более 70 имен потерпевших. Каждому Софья должна выплатить от 1 до 5 тысяч белорусских рублей. На момент вынесения приговора это было около 70 тысяч долларов (сейчас около 52 тысяч).

Самые большие суммы суд присудил трем истцам - замначальнику витебского отдела полиции Дмитрию Зятеву, председателю суда Мозырского района Анатолию Стрельченко и некой Ирине Кащук (вероятно, судья допустил опечатку и речь идет о майоре милиции Лельчицкого РОВД Инне Кащук).

По словам адвоката семьи Сапеги, таких масштабных приговоров - по количеству потерпевших и размеру присужденного штрафа - до ее дела в Беларуси не было.

Обжаловать приговор Сапега не стала, 17 мая он вступил в силу. В прошении о помиловании она сообщает, что признала вину и выполнила все условия досудебного соглашения со следствием: "давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания" и "оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами".

Что говорится в прошении о помиловании?

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Сапега пишет Лукашенко, что на совершение преступлений ее сподвигли "молодость и глупость", а также неустойчивое психическое и физическое состояния. Она объясняет, что "попала под влияние деструктивно настроенной группы людей", а находясь за решеткой "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и "искренне раскаивается" в них.

В подтверждение своих слов Сапега напоминает, что еще в августе 2021 года записала для телеканала "Беларусь 1" видеообращение к белорусам о "недопустимости совершения противоправных действий". Девушка отмечает, что хотела их прекратить еще до задержания, находясь в Литве, "так как не была с ними согласна уже на тот момент". Потерпевшим она уже принесла извинения.

Россиянка просит белорусского президента проявить снисхождение и поверить в ее исправление, дать ей шанс "на то, чтобы быть полезной обществу, и быть рядом со своей мамой и папой".

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Есть ли препятствия к помилованию?

Формальной проблемой для помилования россиянки сейчас остается невыплаченная часть указанной в приговоре суммы. В ходе следствия суд арестовал изъятые у Сапеги 15,4 тысяч белорусских рублей и 11 тысяч российских рублей (371 белорусский рубль), которые пожертвовали после приговора в ее пользу благотворители.

Эти деньги пойдут на погашение той суммы, которую Сапега должна выплатить в качестве компенсации морального вреда "пострадавшим" чиновникам, и госпошлины, следует из ее ходатайства. Таким образом, на данный момент ее долг составляет около 160 тысяч белорусских рублей.

Родители Софьи планировали продать свою квартиру в Лиде, где отбывала домашний арест Софья. Но эти деньги не покроют весь штраф. "Дочь просила прощения за то, что доставила нам столько боли. Но мы семья - в каждой семьей бывает беда", - говорила Би-би-си мать заключенной Анна Дудич.

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В положении о порядке помилования в Беларуси говорится, что при рассмотрении ходатайства осужденного принимается во внимание в том числе возмещение ущерба, причиненного преступлением. Ранее адвокат Гашинский говорил Би-би-си, что для помилования необходимо погасить всю указанную в приговоре сумму. Сапега пишет в прошении, что "на сегодняшний день" ни у нее, ни у ее родителей нет денег, чтобы погасить весь долг. Но она "не слагает с себя обязанности" выплатить долг потерпевшим.

К ходатайству приложены личные поручительства. Кто именно поручился за Сапегу, защита не раскрывает. В случае совершения после помилования нового преступления с поручителя могут взыскать до 16 тыс. белорусских рублей (347 тыс. российских).

Ходатайство осужденной администрация колонии должна направить в Комиссию по помилованию. В случае его отклонения, она сможет повторно просить о помиловании через полгода.

Александр Лукашенко 3 июня заявил журналистам, что Сапегу возможно передать России. "Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", цитировали его слова белорусские СМИ. "Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая", говорил он.

16 июня МИД России заявил, что Сапега "вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, "способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения". Рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии".

Также в МИД уточнили, что Сапегу могут перевести в Россию для отбывания наказания, но для этого она должна подать соответствующее прошение. Эту возможность она сможет использовать в случае отказа в помиловании. При этом, как говорил Би-би-си адвокат Гашинский, помиловать ее может в случае перевода в Россию и Владимир Путин.

Где сейчас находится Сапега?

Три недели назад Cофью Сапегу этапировали из Гродно в Гомель в женскую колонию ИК-4. В этой колонии отбывают наказание заключенные оппозиционеры - например, одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Адвокат Гашинский говорит, что Софья находится в тяжелом психологическом состоянии. Условия в колонии жесткие, поскольку она проходит по "экстремистской" статье, отметил он.

Единственное свидание с матерью ей дали после приговора в СИЗО. С тех пор ни свиданий, ни телефонных звонков ей не давали.

С чем связано дело Сапеги

Cофья Сапега родилась в России, но выросла в Беларуси, куда переехала ее мать, а затем училась в университете в Вильнюсе, где уже после ареста получила диплом юриста.

Ее задержали 23 мая 2021 года в Минске после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Сапега летела на нем из Афин в Вильнюс вместе с экс-главредом оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, который все еще находится под домашним арестом в Минске и ждет суда.

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В июне 2021 года Сапегу перевели из-под стражи под домашний арест. После приговора ее отправили в СИЗО Гродно.

"То, куда она попала - выше ее сил. У меня было ощущение, что она испуганный загнанный зверек. Бесконечно смотрела в глаза и два часа проплакала. Единственное, что она сказала: "Я боюсь себя забыть, ту, какой являюсь". Ей придется измениться в тех [тюремных] условиях", - рассказывала Би-би-си после свидания с дочерью мама Софьи Анна Дудич.

Кого ранее помиловал Лукашенко?

В 2011 году Лукашенко помиловал 11 участников уличной манифестации, прошедшей в Минске в день выборов президента 19 декабря 2010 года.

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До этого были помилованы еще 13 заключенных, среди которых не было лидеров оппозиции и осужденных экс-кандидатов в президенты. Вышедшие из колоний участники уличной манифестации сообщили прессе, что в местах заключения их уговаривали, а в некоторых случаях принуждали написать прошения о помиловании.

В 2012 году Лукашенко помиловал оппозиционера Сергея Коваленко. Он был сначала осужден к ограничению свободы по месту жительства за то, что в рождественские дни 2010-го на виду у горожан забрался на новогоднюю елку на главной площади родного Витебска и закрепил на вершине бело-красно-белое полотно. Затем Коваленко обвинили в нарушении правил отбывания наказания и отправили в колонию.

В августе 2015 года за два месяца до президентских выборов Лукашенко помиловал экс-кандидата в президенты Николая Статкевича, избитого и арестованного после протестной акции в день президентских выборов 2010 года. Статкевич был обвинен в организации массовых беспорядков и приговорен к шести с половиной годам лишения свободы.

Помиловал президент Беларуси и белорусских анархистов - Игоря Олиневича и Николая Дедка. Их приговорили к большим тюремным срокам за участие в нападении на здание посольства России в Беларуси в августе 2010 года. Кроме того, Лукашенко помиловал анархистов Евгения Васьковича и Артема Прокопенко, а также Юрий Рубцова - пожилого шофера из Гомеля, выбившего у себя на груди татуировку "Лукашенко, уходи".