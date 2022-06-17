Украина заявила о попадании "Гарпуном" в российское судно близ острова Змеиный

59 минут назад

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Автор фото, MOD

Военно-морские силы Украины заявили о нанесении удара по буксиру Черноморского флота России "Василий Бех", который транспортировал на остров Змеиный боеприпасы, оружие и моряков. Россия пока не комментировала эти утверждения. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

"Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса ТОР не помешало военно-морским силам Украины демилитаризовать российских захватчиков", - говорится в сообщении руководства украинских ВМС.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил сообщения об успешной ракетной атаке украинских сил на российский корабль "Василий Бех".

По его словам, украинские военные применили против корабля американские ракеты Harpoon. В конце мая минобороны Украины опубликовало в "Фейсбуке" видео, где говорилось, что Киев получает пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет Harpoon от Дании, Великобритании и Нидерландов.

"Передавайте поздравления команде крейсера "Москва"!", - написал Марченко в своем телеграм-канале.

В сети также появилось видео, на котором якобы запечатлен момент удара по российскому буксиру. Доподлинно установить время и обстоятельства запечатленного на видео удара пока не удается.

По данным независимой организации "Морская палата Украины", судно остается на плаву - его пытаются спасти.

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Построенный на Астраханском заводе буксир водоизмещением 1605 тонн находится в составе Черноморского флота России с 2017 года. В 2021 году он получил имя "Спасатель Василий Бех".

В середине апреля украинская сторона сообщила, что ее военные нанесли по находившемуся в Черном море крейсеру "Москва" удар противокорабельными ракетами "Нептун". Российское минобороны вскоре подтвердило, что крейсер затонул, однако объявило, что причиной гибели корабля стали пожар и последующая детонация боезапаса. По их словам, корабль получил повреждения корпуса и при буксировке во время шторма потерял остойчивость и затонул.

Украинские власти сообщали, что крейсер "Москва" принимал участие в попытке захвата острова Змеиный в самом начале войны, и именно этому "русскому военному кораблю" украинские моряки нецензурно предложили убраться. Этот призыв стал популярным в Украине мемом.

Россия утверждает, что захватила Змеиный в первые дни войны. Однако бои за остров все это время не прекращаются.

В чем стратегическая важность Змеиного?

До вторжения России в Украину название Змеиного не было у всех на слуху. Это маленький каменистый остров площадью 20,5 га, примерно в 35 километрах от ближайшего побережья и в 140 километрах от Одессы.

Если Россия сможет закрепиться на острове, разместить там средства ПВО, береговой обороны и крылатые ракеты, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря, считает минобороны Британии.

Несмотря на потерю "Москвы" и угрозу украинских противокорабельных ракет, российские военные не заявляли об отказе от десантной операции на украинском побережье. Змеиный может служить и как плацдарм, и как место размещения средств огневой поддержки, и как радиолокационная база.

Остров расположен так, что средства слежения на нем позволяют контролировать воздушное и морское пространство не только вокруг Одесской области, но и даже на территории сопредельных Молдовы с Приднестровьем и Румынии.

Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила 8 июня, что россияне обустраивают на Змеином военный форпост.

"Они укрепляются на острове Змеиный, где они поставили свои системы ПВО, и оставляют там большие десантные корабли", - заявила Гуменюк.