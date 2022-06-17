Трое палестинцев убиты на Западном берегу в столкновениях с израильскими военными

12 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Израильские военные заявили, что огонь открыли находившиеся в автомобиле люди

По словам представителей Палестинской автономии, трое мужчин были застрелены военнослужащими израильской армии в провинции Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан, где сейчас проходит спецоперация израильских силовиков.

По версии израильских военных, находившиеся внутри автомобиля мужчины первыми открыли стрельбу,, так что им пришлось стрелять в ответ в целях самозащиты - "чтобы нейтрализовать угрозу".

Инцидент в Дженине стал самым серьезным в своем роде за последние несколько недель - с тех пор как после серии нападений в местах массового скопления людей, которые израильские власти называют терактами, армия страны начала проводить на оккупированных территориях почти ежедневные рейды.

Известно, что по крайней мере двое из палестинцев, причастных к недавним нападениям, прибыли из провинции Дженин.

Последняя серия атак (а среди них были не только относительно привычные нападения с ножом, перестрелки в людных местах и намеренное направление автомобиля в толпу, но и более экзотические: один из нападавших, например, был вооружен топором) началась в конце марта. С тех пор израильские военные проводят почти ежедневные рейды - как в самой стране, так и на оккупированных ей палестинских территориях.

В ходе этих рейдов в столкновениях с израильскими силовиками были убиты десятки палестинцев - включая трех мужчин, застреленных в Дженине.

По словам очевидцев, стрельба началась утром в пятницу, когда израильская армия проводила рейд в районе старого города. Израильские военные уверяют, что, пока группа захвата перемещалась от одного здания к другому, находившиеся в машине на обочине люди открыли по ним огонь.

Все находившиеся в автомобиле погибли. По словам военных, в салоне также были обнаружены две винтовки, пистолет-пулемет и боеприпасы.

Палестинское информационное агентство Вафа сообщает, что после инцидента на Западном берегу начались "ожесточенные столкновения", в результате которых 10 палестинцев получили ранения.

По словам израильской стороны, потерь в числе военнослужащих нет.

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