Непал перенесет базовый лагерь на Эвересте из-под тающего ледника

Навин Сингх Хадка

Корреспондент по вопросам окружающей среды Всемирн

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лагерь производит до 4000 литров мочи в сутки

Непал готовится перенести базовый лагерь у подножия горы Эверест - глобальное потепление и деятельность человека делают его небезопасным.

Лагерь, который за весенний альпинистский сезон принимает до 1500 человек, расположен на леднике Кхумбу, который довольно быстро тает и делается все тоньше.

Новый лагерь надо будет расположить на более низкой высоте, где льды круглый год, сообщил Би-би-си чиновник непальского правительства.

Исследователи утверждают, что талая вода дестабилизирует ледник, а альпинисты говорят, что в базовом лагере все чаще появляются трещины - особенно по ночам, когда все спят.

"Сейчас мы готовимся к переезду и вскоре начнем консультации со всеми заинтересованными сторонами, - сказал Би-би-си генеральный директор департамента туризма Непала Таранатх Адхикари. - В основном речь идет об адаптации к изменениям, наблюдающимся в базовом лагере, и это стало важным фактором для устойчивости самого альпинистского бизнеса".

В настоящее время лагерь находится на высоте 5364 м. По словам Адхикари, новый будет на 200-400 м ниже.

Планы релокации лагеря разрабатываются в соответствии с рекомендациями комитета, сформированного правительством Непала для развития и мониторинга альпинизма в районе Эвереста.

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Ледник Кхумбу, как и многие другие ледники в Гималаях, быстро тает и истончается из-за глобального потепления.

Исследование, проведенное учеными из Университета Лидса в 2018 году, показало, что сегмент, близкий к базовому лагерю, истончается со скоростью до 1 метра в год.

Большая часть ледника покрыта каменистыми обломками, но есть также участки обнаженного льда - сераки, напоминающие ледяные скалы, и именно их таяние больше всего дестабилизирует ледник, рассказал Би-би-си один из исследователей Скотт Уотсон.

"Когда ледяные скалы тают таким образом, обломки валунов и камней, которые находятся на их вершинах, падают. Талая вода также образует водоемы, - говорит он. - Эти камни и движение талой воды на поверхности ледников могут представлять опасность".

По словам Уотсона, ледник теряет 9,5 миллиона кубометров воды в год.

Альпинисты и непальские власти утверждают, что ручей прямо посреди базового лагеря неуклонно расширяется, а расселины и трещины на поверхности ледника появляются чаще, чем раньше.

"Мы наблюдаем трещины, появляющиеся за ночь в местах, где мы спим", - рассказал полковник непальской армии Кишор Адхикари, недавно побывавший в базовом лагере. Он участвовал в кампании по его уборке во время весеннего альпинистского сезона, который длится с марта до конца мая.

Автор фото, World Vlog Challenge Подпись к фото, Это озеро на краю базового лагеря появилось между 2020 и 2021 годами

"Утром у многих из нас возникает пугающее ощущение, что ночью мы могли в них провалиться. Трещины на поверхности появляются так часто, что спать там делается довольно рискованно", - говорит Адхикари.

С ним согласен Тшеринг Тенцинг Шерпа из Комитета по контролю за загрязнением Сагарматха, управляющий базовым лагерем на Эвересте.

По его словам, также часто слышатся громкие звуки, вызванные движением льда или падением камней. Он добавил, что перед установкой палатки в базовом лагере необходимо выровнять каменистую поверхность, покрывающую лед, и по мере движения ледника время от времени повторять эту операцию.

"Раньше разровненные участки вспучивались только через две-три недели. Но теперь это происходит почти еженедельно", - говорит он.

Химлал Гаутам, один из членов комитета, рекомендовавшего переместить базовый лагерь, сказал, что присутствие большого количества людей в базовом лагере усугубляет проблему.

"Например, мы обнаружили, что люди в базовом лагере каждый день производят около 4000 литров мочи, - сказал он. - И огромное количество топлива - керосина и газа, - которые мы сжигаем для приготовления пищи и обогрева, определенно влияет на ледник".

Адриан Баллинджер, основатель компании горных гидов Alpenglow Expeditions, согласен с тем, что перенос лагеря имеет смысл. Он полагает, что в будущем в районе нынешнего базового лагеря будет больше лавин, ледопадов и камнепадов.

"Это должно быть неприемлемо для руководителей экспедиций, поскольку этого можно избежать", - считает он.

Основным недостатком нового базового лагеря станет увеличение расстояния до первого лагеря, следующего перевалочного пункта для поднимающихся на Эверест и соседние вершины.

Большинство альпинистов по-прежнему поднимаются на Эверест с непальской стороны, но в последнее время растет число начинающих маршрут в Китае.

Тшеринг Тенцинг Шерпа считает, что, несмотря на проблемы, нынешний базовый лагерь по-прежнему в основном стабилен и может продолжать функционировать еще три-четыре года.

Но непальские чиновники говорят, что могут перенести лагерь уже в 2024 году.

"Мы оценили технические и экологические аспекты базового лагеря, но сначала нам предстоит обсудить перенос лагеря с местными жителями, принимая во внимание другие аспекты, в том числе культурные, - сказал Адхикари. - Мы перенесем лагерь только после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами".

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