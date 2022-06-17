Конкурс "Евровидение" не может пройти в Украине из-за соображений безопасности. Его могут провести в Великобритании

41 минуту назад

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Европейский вещательный союз заявил, что песенный конкурс "Евровидение" следующего года не может пройти в Украине из соображений безопасности. Сейчас рассматривается возможность его проведения в Великобритании, представитель которой занял на конкурсе второе место.

Победителем "Евровидения" 2022 года стала украинская группа Kalush Orchestra.