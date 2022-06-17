"Дома надежнее". Путин призвал крупный бизнес не уезжать из России

час назад

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Автор фото, OLGA MALTSEVA/AFP

"Не наступать на старые грабли" и инвестировать в российскую экономику, чтобы не терять на Западе "сотни миллионов", призвал крупный бизнес Владимир Путин. Он считает, что предпринимателям нужно связывать "свое будущее и будущее своих детей" с родиной. Ранее из России уехали несколько крупных бизнесменов, например, Олег Тиньков. Эксперты полагают, что до конца 2022 года Россию могут покинуть более 15 тыс. долларовых миллионеров.

Выступая на Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин призвал "крупных предпринимателей и управленцев" связывать "свое будущее и будущее своих детей" с родиной. Он отметил, что бизнес - это больше, чем извлечение прибыли, а изменение жизни вокруг и вклад в развитие родной страны - "чрезвычайно важная вещь для самореализации".

"Последние события подтвердили то, о чем я постоянно говорил ранее - дома надежнее. Те, кто не захотели услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Вот таким оказалось якобы тихое убежище для капиталов", - сказал Путин, после чего призвал бизнесменов не наступать на "старые грабли" и инвестировать в российскую экономику.

По оценкам Еврокомиссии на начало апреля, из-за санкций, введенных после вторжения России в Украину, страны ЕС заморозили российские активы на сумму в 30 млрд евро, из которых 6,7 млрд - это яхты, вертолеты, недвижимость и произведения искусства.

Владимир Путин также предложил представителям бизнеса решать "непочатый край" задач в России - вложиться "в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры".

Призыв президента РФ к крупному бизнесу помочь российской экономике прозвучал на фоне новостей о том, что из России уходят крупные западные компании, инфляция сохраняется на уровне около 17%, а рубль стремительно укрепляется, но экономисты говорят, что это тревожный сигнал: компании не покупают валюту, так как не ввозят иностранных товаров, а значит это может привести к дефициту, новому витку роста цен и ударить по благосостонию населения.

Кто из крупных бизнесменов уехал?

Из России уехал основатель Тинькофф банка Олег Тиньков. После начала войны он продал свою долю в компании и заявил, что в ближайшее время не намерен возвращаться в страну. При этом бизнесмен попал под санкции, введенные Великобританией. Тиньков считает, что его включили в список по ошибке и однажды из него уберут.

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В Лондоне живет и основатель Альфа-банка Михаил Фридман. В конце февраля в письме сотрудникам лондонского офиса Letter One он назвал военные действия на Украине кровопролитием, которое необходимо остановить, сообщала газета Financial Times.

Поздне в интервью Блумберг он говорил, что, оказавшись под санкциями ЕС и США, даже не может заплатить за уборку в своем доме в Лондоне. После начала войны в Украине Фридман не участвовал в публичных мероприятиях в России и о своем желании вернуться не говорил.

На бытовые трудности, возникшие из-за введенных санкций и отсутствия доступа к средствам, жаловался также находящийся в Великобритании председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

"Разрешат ли мне [оплачивать услуги] уборщика или водителя? Сам я машину не вожу <...> , возможно, моя падчерица сядет за руль. Мы не понимаем, как жить", - говорил он в интервью Financial Times.

В марте из России уехал бывший заместитель гендиректора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу Андрей Панов. Покинув страну, он написал колонку в Financial Times, в которой призвал российских бизнесменов и топ-менеджеров саботировать сделки, связанные с войной.

В начале этой недели компания Henley & Partners, оказывающая услуги релокации и получения гражданства за инвестиции в разных странах мира, выпустила доклад, в котором утверждалось, что до конца 2022 года Россию могут покинуть более 15 тыс. долларовых миллионеров, что почти в три раза больше, чем в 2019 году, сообщала CNN.

По подсчетам компании, число жителей России, чье состояние превышает 1 млн долларов, составляет 101 тысячу человек. Таким образом, за год их число может сократиться на 15%.