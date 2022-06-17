Борис Джонсон прилетел в Киев. Британия запускает программу подготовки украинских военных

17 июня 2022, 15:02 GMT Обновлено 22 минуты назад

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Автор фото, Офис президента Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно снова приехал в Киев, где встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит Джонсона не был объявлен заранее, более того, в пятницу он должен был выступить на конференции на севере Англии - но вместо этого оказался в украинской столице.

"Господин президент, Владимир, рад снова оказаться в Киеве", - написал Борис Джонсон.

На совместной пресс-конференции после переговоров с Зеленским Джонсон заявил: "Украинские военные несут потери, но я должен вам сказать, войска Путина, судя по всему, тоже находятся под сильным давлением и теряют много людей. Их расход боеприпасов - артиллерийских снарядов и других - колоссален. Спустя 114 дней с нападения на Украину, они не добились и целей первой недели".

"Мы снова здесь, с вами, чтобы подчеркнуть, что мы хотим помочь вам проявить стратегически необходимую выносливость, которая будет вам необходима. Мы продолжим усиливать санкции против путинского режима", - добавил он.

"Два месяца спустя после моего последнего визита выдержка украинцев сильна, как никогда. Я знаю, что эта несокрушимая решимость надолго переживет пустые амбиции президента Путина", - заявил Борис Джонсон.

"Это уже второй визит Бориса Джонсона в Киев с начала полномасштабного вторжения России в нашу землю. Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины. Благодарен за мощную поддержку!" - написал в "Телеграме" украинский президент.

Подготовка украинских военных

Автор фото, Reuters

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Британия инициирует масштабную программу тренировки украинских военных. Эта программа позволит обучать до 10 тыс. солдат каждые четыре месяца, что, как говорится в заявлении правительства, может в корне изменить "уравнение войны".

"В результате выполнения предыдущей программы под названием Opеration Orbital с 2015 года до момента полномасштабного вторжения в Украину было натренировано 22 тыс. солдат. В рамках новой программы военных будут тренировать за пределами страны", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.Предполагается, что украинские войска будут обучаться в других странах в течение трех недель в каждой, изучая навыки ведения боя, а также медицинскую подготовку, разминирование и кибербезопасность.Как заявил премьер Борис Джонсон, цель этого визита - простое и ясное послание украинцам: Великобритания будет с народом Украины до тех пор, пока он в конечном итоге не победит.

Стороны также обсудили то, как Великобритания может помочь Украине с экспортом зерна.

В последний раз британский премьер был в Киеве в апреле.

Нынешний визит Бориса Джонсона состоялся на следующий день после того, как в Киеве прошла встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор фото, Офис президента Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно вновь приехал в Киев - уже во второй раз после начала войны - и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит Джонсона стал сюрпризом, поскольку не был объявлен заранее. Более того, в пятницу премьер должен был выступить на конференции на севере Англии - но вместо этого оказался в украинской столице.

"Господин президент, Владимир, приятно снова оказаться в Киеве", - написал Джонсон в "твиттере".

На совместной пресс-конференции после переговоров с Зеленским Джонсон заявил: "Украинские военные несут потери, но я должен вам сказать, что и путинские войска, судя по всему, также находятся под сильным давлением и теряют много людей. Они [российские бойцы] расходуют колоссальное количество боеприпасов - артиллерийских и других снарядов. Спустя 114 дней с нападения на Украину, российское командование по-прежнему не добилось тех целей, которые намеревалось достичь в первую неделю".

"Мы снова здесь, с вами, чтобы подчеркнуть, что мы хотим помочь вам проявить стратегически необходимую выносливость, которая будет вам необходима. Мы продолжим усиливать санкции против путинского режима", - пообещал он.

"Спустя два месяца после моего предыдущего визита выдержка украинцев сильна, как никогда. Я знаю, что эта несокрушимая решимость надолго переживет пустые амбиции президента Путина", - заверил Джонсон.

Зеленский поприветствовал Джонсона в "Телеграме".

"Это уже второй визит Бориса Джонсона в Киев с начала полномасштабного вторжения России в нашу землю. Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины. Благодарен за мощную поддержку!" - написал украинский президент.

Тренировка военных

Автор фото, Reuters

Британия инициирует масштабную программу тренировки украинских военных. Эта программа позволит обучать до 10 тысяч военнослужащих каждые четыре месяца, что, как сказано в заявлении правительства, может в корне изменить "уравнение войны".

"В результате выполнения предыдущей программы под названием Opеration Orbital с 2015 года, до момента полномасштабного вторжения в Украину было натренировано 22 тысячи солдат. В рамках новой программы военных будут тренировать за пределами страны", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.Предполагается, что украинские войска будут обучаться за пределами Великобритании в течение трех недель, изучая навыки ведения боя, а также медицинскую подготовку, разминирование и кибербезопасность.Как заявил Джонсон, цель этого визита - простое и ясное послание украинцам: Великобритания будет с народом Украины до тех пор, пока он в конечном итоге не победит.

Стороны также обсудили возможные способы, которыми Великобритания может помочь Украине решить критическую ситуацию с экспортом зерна.

В прошлый раз британский премьер посетил Киев в апреле.