"Надеемся на понимание". Зачем "Тинькофф" фактически запретил проводить денежные переводы по SWIFT

час назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Банк "Тинькофф" сдвинул на день введение лимита на перевод валюты через международную систему SWIFT. Накануне банк объявил о том, что такие переводы из "Тинькофф" можно делать только на сумму от 20 тысяч долларов и выше. Решение вызвало бурную реакцию в соцсетях. Зачем банку понадобилась эта мера в нынешних условиях?

"Где ваше уведомление?"

Вечером 16 июня "Тинькофф" уведомил своих клиентов о новых ограничения на переводы по SWIFT, которые должны были вступить в силу в тот же день. Через систему SWIFT из нескольких российских банков, которые не попали под санкции, можно выводить деньги на иностранные счета. Теперь такие переводы из "Тинькофф" можно делать на сумму только от $20 тыc. и выше

Банк также ввел комиссию за входящие и исходящие переводы в евро, фунтах и долларах. Она составляет 3% от суммы, но не может быть меньше 200 условных единиц. Исходящие SWIFT-переводы бесплатны для клиентов только до 30 июня.

"Тинькофф" был одним из немногих оставшихся российских банков, которые многие использовали для переводов денег за границу через систему межбанковских расчетов SWIFT. Банк не находится под санкциями со стороны стран Запада.

С начала войны в Украине несколько российских банков попали под санкции и были отключены от этой системы. На этой неделе от SWIFT был отключен крупнейший банк страны "Сбер", а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк. До этого были отключены Совкомбанк, ВТБ, "Открытие" и некоторые другие.

Решение банка "Тинькофф" ограничить переводы по SWIFT вызвало большой резонанс в соцсетях - для большинства клиентов эта услуга стала фактически недоступной.

В частности, возмущение вызвало то, что сообщение о новых комиссиях было опубликовано "день в день".

Это привело к тому, что уже принятые к выполнению переводы "застряли" в системе - об этом клиенты также жаловались банку в "Твиттере".

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Еще один пользователь написал о том, что во вторник банк сообщил ему, что перевод по SWIFT возможен. Для этого клиент перевел свои средства из "Сбербанка". 15 июня "Тинькофф" принял поручение на перевод $4950, а уже 16-го отозвал перевод и объявил о новых правилах.

После волны возмущения в соцсетях в "Тинькофф", по всей видимости, решили сдвинуть начало действия запрета на один день. В пресс-службе банка Би-би-си пояснили в пятницу, что все отправленные до 16 июня включительно и еще не дошедшие переводы будут зачислены по старым условиям без каких-либо комиссий.

"Все новые SWIFT-платежи будут совершаться по новым правилам. Это вынужденная мера, на которую мы идём в ситуации увеличения числа проверок со стороны западных партнёров и снижения числа обрабатываемых ими SWIFT-платежей", - написал представитель пресс-службы.

Одним из самых популярных стал вопрос о том, может ли банк забрать целиком в качестве комиссии перевод из-за границы на сумму в $150. Представитель банка ответил, что именно это и предполагают новые правила.

Фраза из ответа в аккаунте банка стала мемом и разошлась в "Твиттере".

Не первая комиссия

Кроме того, в четверг "Тинькофф" отменил комиссию для обслуживания валютных счетов, если на них меньше 10 тысяч условных единиц.

За неделю до этого банк оповестил о введении ежемесячной комиссии в 1% от средств, содержащихся на счету - если их количество превышает 1000 условных единиц. Клиент, у которого на счету $1 тыс, в месяц за обслуживание счета должен заплатить $10, а в год - $120. Таким образом, за восемь лет эта комиссия может почти полностью "съесть" средства на счету.

10 июня глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что будет изучать, насколько законно российские банки вводят комиссию за обслуживание валютных счетов.

На пресс-конференции у Набиуллиной спросили об одном банке, который, по словам журналиста, поставил своих клиентов в сложную ситуацию: он ввел высокую комиссию, а его клиенты не могут снять валюту со счетов из-за ограничений со стороны ЦБ. Журналист не уточнила, что это за банк.

"Мы по каждому банку сейчас разберемся в этой ситуации. Если есть нарушения, то соответственно будем принимать меры", - обещала Набиуллина. Она сказала, что ЦБ будет проверять каждый отдельный банк и его договоры с клиентами, если это касается именно счетов - как в ситуации с "Тинькофф".

Отдельно она подчеркнула, что вводить такую комиссию для вкладов в валюте противозаконно. "Как уже говорили, мы исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания существующим клиентам по существующим договорам", - заявила Набиуллина.

Ранее команда "Мониторинг тарифов" Frank RG выяснила, что доплата банку за хранение валюты стала более распространенной. В шести российских банках из топ-20 по объему привлеченных средств действуют комиссии на валютные счета.

В частности, вслед за "Тинькофф" и Райффайзенбанком о введении комиссии объявили в Ситибанке, "Уралсибе", РНКБ, банках "Санкт-Петербург" и "Авангард".

14 июня вышло официальное заявление Центробанка по этому поводу. Введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов без получения согласия граждан недопустимо, так как ущемляет права потребителей, заявил регулятор.

ЦБ сообщил, что проинформировал банки "о необходимости исключить возможности для ущемления прав потребителей и не допускать подобных практик".

Как отмечает генеральный директор исследовательской компании Frank RG Юрий Грибанов, банкам сейчас невыгодно открывать и держать валютные счета клиентов, поэтому они вводят иногда откровенно заградительные тарифы.

"Во-первых, с валютой банкам особо нечего делать. Валютные кредиты выдавать некому и не на что для того, чтобы зарабатывать на этих средствах. Плюс дополнительный фактор риска - теоретическая возможность потери этих денег на корсчетах, где банки эти деньги держат. Чтобы минимизировать эти риски, банки стремятся снизить объемы привлеченных средств в евро и в долларах", - говорит Грибанов.

При этом у того или иного банка нет цели причинить вред своим клиентам, отмечает Грибанов. Однако рыночная конъюнктура такова.

"Сейчас происходит много необычных, непривычных вещей, кризисных явлений. К сожалению, приходится идти на такие непопулярные меры", - говорит эксперт.

При этом ситуация, когда у российских клиентов остается все меньше путей для вывода валюты, будет меняться в лучшую сторону, считает он. Очевидно, что у российского бизнеса есть желание торговать с зарубежными странами - в том числе с теми, кто не вводил санкций в отношении России, и постепенно для этого появится механизм.

"Какие-то платежные инструменты рано или поздно выстроятся. Это может быть торговля в национальных валютах, криптоинструменты…. Пока эти альтернативные платежные системы либо не работают, либо работают недостаточно эффективно, мы находимся в ситуации локальной неэффективности, которая приводит к таким неприятным последствиям", - говорит Грибанов.

"При Олеге такого не было"

Авторы многих сообщений в соцсетях в шутку - или всерьез - связывают непопулярные нововведения с тем, что основатель банка Олег Тиньков перестал быть его владельцем.

На следующий день после скандального нововведения сам бывший совладелец банка опубликовал у себя в сторис в "Инстаграм" скриншот сообщения в одном из телеграм-каналов: "Тинькофф фактически заморозил деньги граждан, у которых на счету меньше $20 000. Их нельзя снять (запретил ЦБ) или перевести по SWIFT — в Тинькофф с сегодняшнего дня минимальная сумма для перевода $20 000"

Подпись к скриншоту гласила "При Олеге такого не было. Кот из дома - мыши в пляс. Для меня всегда КЛИЕНТ был прежде всего" (на момент написания этого материала сторис уже недоступна).

В конце апреля стало известно, что группа "Интеррос" Владимира Потанина покупает у семьи Олега Тинькова 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской группы "Тинькофф". Параметры сделки не раскрывались.

Продажа актива состоялась на фоне антивоенных высказываний самого Олега Тинькова. Так, 19 апреля проживающий в Лондоне Тиньков в резких выражениях выступил против войны России с Украиной и тех, кто ее поддерживает, а также раскритиковал российскую армию.

Банкир оказался одним из немногих представителей российской бизнес-элиты, которые позволили себе пойти против курса президента Владимира Путина.

В середине мая миллиардер Владимир Потанин впервые раскрыл примерную сумму сделки. В интервью агентству Интерфакс Потанин дал понять, что она измеряется в сотнях миллионов долларов.

Тиньков в интервью New York Times жаловался, что долю в основанном им банке ему пришлось продать "за копейки", но при этом благодарил Потанина за то, что тот позволил ему получить "хоть какие-то деньги от продажи" (около 3% от справедливой, по его оценке, стоимости пакета акций).