Путинская инфляция в Европе, новые обещания и заблокированные ценные бумаги. Главные экономические новости дня

час назад

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Автор фото, Zuma\TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной истории РФ. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

"Путинская" инфляция бушует в Европе

Основной темой выступления российского президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическим форуме стала критика западных стран. Особенно, как выяснилось, он обеспокоен проблемой высокой инфляции в них.

Выступления на ПМЭФе для президента - это способ донести свои взгляды.

"В последнее время всё чаще слышу про так называемую, - вы уж меня извините, я не люблю заниматься здесь, да и вообще себя как-то упоминать, но не могу не сказать, - все мы слышим про так называемую путинскую инфляцию на Западе. Я, когда вижу это, всё время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеют, вот и всё", - заявил российский президент.

Путин на форуме еще раз повторил, что инфляция в некоторых странах ЕС превысила 20%, и долго описывал, как сложно и тяжело становится жить в Европе и США. В Штатах инфляцию он назвал "неприемлемой". Во всей этой ситуации он обвинил власти западных стран, которые "запустили "печатные станки", чтобы покрыть дефицит своих бюджетов.

"Спрашивается: при чём здесь наша военная операция на Донбассе? Вообще не имеет к этому никакого отношения", - возмущенно заявил российский президент.

На самом деле, Путин частично прав: США и ЕС действительно проводили очень мягкую денежную политику, чтобы стимулировать свою экономику. Но скачки инфляции связаны не только с этим, но и с разрывами цепочек поставок и дефицитом, вызванным пандемией коронавируса, а также с действиями России - Москва начала ограничивать поставки газа в ЕС еще в том году, а война в Украине спровоцировала еще и резкий рост цен на нефть.

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Инфляция в ЕС составляет 8,8%. В мае лишь в одной стране ЕС была инфляция выше 20% - это Эстония. В Литве цены выросли на 18,5%. В России в мае инфляция была не сильно ниже - 17,1%.

Однако, по мнению Путина, высокая инфляция в ЕС почему-то гораздо сильнее сказывается на населении - "рост инфляции напрямую ведёт к снижению реальных доходов населения и съедает их сбережений". В России же, по словам Путина, эффект был компенсирован повышением пенсий и социальных выплат (на самом деле, их повысили только на 10% и это лишь частично компенсировало высокие цены). Российский президент при этом не учитывает, что в странах Запада власти также помогают населению на фоне растущих цен, а инфляция в России точно так же ведет к снижению реальных доходов, как и в других странах мира.

В целом Путин заявил, что экономика справилась с кризисом, и раскритиковал людей, делающих мрачные прогнозы по ее поводу. Путин описывает только внешнюю ситуацию в российской экономике: рубль укрепляется, инфляция действительно замедляется и дефицита в магазинах пока нет. Однако бизнес жалуется на то, что укрепление рубля стало избыточным, а экономисты объясняют его резким падением импорта - валюту не покупают для оплаты иностранных товаров. Инфляция действительно замедляется, но это происходит из-за того, что население "затянуло пояса" и ничего не покупает. В совокупности это говорит о тяжелой ситуации в экономике.

Еще Путин в своей речи раздал много обещаний. Например, он предложил направить дополнительно 20 млрд руб в 2023-2024 годах на программу комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он также предложил ещё раз снизить ставку по программе льготной ипотеки - с 9% до 7% - но она также будет действовать только до конца года.

"Тинькофф" сдвинул изменение лимита

Банк "Тинькофф" накануне вечером сообщил клиентам о том, что меняет условия обслуживания некоторых валютных счетов. В частности, он ввел фактически запретительные лимиты на перевод валюты через международную систему SWIFT. Пользователи соцсетей писали о том, что решение застало многих врасплох - в частности, некоторые переводы, которые были отправлены или находились на рассмотрении, вернулись клиентам.

В пятницу представитель банка уточнил Би-би-си, что "все отправленные до 16 июня включительно и еще не дошедшие переводы будут зачислены по старым условиям без каких-либо комиссий". При этом все новые SWIFT-платежи будут совершаться по новым правилам.

6 трлн руб в Национальном расчетном депозитарии

Центробанк оценил стоимость ценных бумаг иностранных компаний, которые "заморожены" в "Национальном расчетном депозитарии" (входит в группу "Московской биржи"). 3 июня НРД был включен в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета санкций.

По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, объем этих заблокированных иностранных ценных бумаг резидентов эквивалентен 6 трлн рублей.

"Нам надо подумать долгосрочно, что с этими активами мы будем делать", - указал он (цитата по "Интерфакс").