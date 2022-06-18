Падение биткоина: что ждет криптовалюту?

36 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цена биткоина упала ниже психологического уровня 20 000 тысяч долларов

Биткоин - самая известная в мире и, как считалось, самая надежная криптовалюта - в субботу обрушился до самого низкого за последние полтора года уровня и стоит теперь меньше 20 тысяч долларов. В какой-то момент она торговалась за $18 993, упав в стоимости на 59%. Только за последние пять дней падение составило 25%. Впрочем, не лучшие дни переживают и соперники биткоина на рынке криптовалют: эфир (он же эфириум) потерял 73%.

Падению рынка криптовалют способствовал тот факт, что Celsius, одна из ведущих компаний, дававших ссуды в криптовалюте, заморозила активы вкладчиков и запретила перевод криптовалют между счетами.

Дополнительным ударом стало объявление ряда компаний, занимающихся криптовалютами, таких как Coinbase Global Inc, Gemini и Blockfi, об увольнении тысяч сотрудников в связи с тем, что инвесторы активно избавляются от рискованных активов.

И самое печальное для инвесторов заключается в том, что ситуация не обещает выправиться в ближайшее время.

Почему сегодня, и почему именно сейчас?

Эксперты всегда умеют объяснить ситуацию по свершившемуся факту.

По их словам, дело не только в криптовалюте, но и в мировой ситуации в целом. Мы наблюдаем глобальный экономический спад, вызванный долгими месяцами пандемии, а теперь еще и войной в Украине. Растет инфляция, растут учетные ставки, падает уровень жизни.

Как результат крупные инвесторы уже не так свободно распоряжаются своими средствами, а многим простым инвесторам и вовсе нечего вкладывать. А даже если и было бы что, кто же захочет рисковать с такими непредсказуемыми активами как криптовалюта, которая никак не защищена и не регулируется финансовыми органами.

Две менее известные криповалюты - TerraUSD и Terra Luna - рухнувшие в мае, тоже не прибавили уверенности рынку криптовалют, и инвесторы начали избавляться от своих криптовалютных активов. В соответствии с эффектом домино, чем быстрее распродавалась криптовалюта, тем больше она теряла в цене. Это в полной мере коснулось и биткоина, который, в отличие от традиционных активов вроде недвижимости или налаженного бизнеса, не подкреплен никакими материальными ценностями.

Ну а в последние сутки события и вовсе стали развиваться стремительно:

Крупнейшая мировая биржа криптовалют Binance на несколько часов запретила все транзакции с биткоином. Официально это было объяснено тем, что одна из транзакций застопорилась, но мало кто в это поверил

То же самое сделала компания Celsius, специализирующаяся на предоставлении займов в криптовалюте, только в качестве причины были названы не технические сложности, а чрезвычайные условия, сложившиеся на рынке"

Наконец, криптобиржа Coinbase объявила об увольнении 18% своих сотрудников из-за падения спроса на ее услуги ("криптозимы", как выразились в компании)

Вызванная этими событиями паника (а как еще можно назвать состояние инвесторов, обнаруживших, что они пусть даже временно потеряли доступ к своим активам) привела к дальнейшему падению курса криптовалют, который уже в полной мере можно назвать обвалом.

Есть ли надежда?

Автор фото, Crypto.com Подпись к фото, Мэтт Дэймон со своим лозунгом "Удача благоволит отважным" должен был вселить уверенность в инвесторов, покупавших криптовалюту

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Теоретически - да, но для этого тем, кто еще не избавился от криптовалюты, не нужно с ней расставаться, другие инвесторы должны начать скупать биткоины, и такое раньше уже случалось.

Более того, ценители криптовалют скажут вам, что сейчас, возможно, в самой низкой точке падения, как раз и нужно покупать биткоины, а потом просто сидеть и ждать, когда ситуация выправится и биткоин вновь наберет силу.

По соцсетям ходит множество историй о быстром обогащении тех, кто не терял веру в криптовалюту, а любовь к биткоинам многих знаменитостей (тот же Илон Маск не раз признавался в этом, а его компания Tesla в прошлом году вложила в биткоины полтора миллиарда долларов) привлекает к ним новые средства.

Однако большинство финансовых советников предупреждает, что следует быть очень осторожным, и только самые отважные инвесторы могут идти на такой риск.