Бельгия вернула Конго золотой зуб Патриса Лумумбы

49 минут назад

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Автор фото, Hulton Archive/Getty Images Подпись к фото, Патрис Лумумба на конференции о будущем Конго, куда его доставили из бельгийской тюрьмы (1960 год)

В ходе специальной церемонии власти Бельгии передали родственникам Патриса Лумумбы его золотой зуб - всё, что осталось от первого премьер-министра независимого Конго, убитого сепаратистами, которым помогали бельгийские "солдаты удачи".

Лумумба, яростный критик колониальных бельгийских властей, в 1960 году в возрасте 34 лет стал первым премьер-министром независимого Конго.

Однако его постоянная критика колониальной политики Бельгии и заигрывания с Москвой на пике холодной войны вызвали недовольство в Брюсселе и Вашингтоне, и уже через несколько месяцев он был свергнут в результате государственного переворота, а в 1961 году казнен в провинции Катанга, причем его тело было расчленено и растворено в кислоте.

Золотой зуб Лумумбы оставил себе в качестве трофея бельгийский полицейский, который участвовал в казни политика. Зуб был конфискован у дочери полицейского бельгийскими властями после того, как в 2016 году родственники Лумумбы подали жалобу в суд с требованием к Бельгии вернуть в Конго дорогую рекликвию.

Патрис Лумумба был харизматичным политиком и сторонником идеи панафриканизма. Он сыграл ключевую роль в обретении Конго независимости от Бельгии.

В 1960 году в результате первых демократических выборов он стал премьер-министром Республики Конго. Однако его курс на сближение с Москвой вызвал на Западе опасения, что Конго встанет на путь социалистического строительства и откроет СССР путь к своим природным ресурсам, в первую очередь - к стратегически важным запасам урана.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После переворота Лумумба был схвачен солдатами полковника Мобуту и вскоре после этого казнен

В результате в стране началась внутренняя борьба за власть, подогреваемая извне, а сеператисты в богатой природными ресурсами провинции Катанга при поддержке бельгийских наемников предприняли попытку отколоться от Конго.

В ходе военного переворота правительство Лумумбы было свергнуто, а сам он заключен под стражу и вскоре казнен. Лишь 40 лет спустя власти Бельгии признали, что несут моральную ответственность за его смерть.

И хотя официальное расследование "военных преступлений", связанных с убийством Лумумбы официально еще продолжается, в живых из подозреваемых и потенциальных обвиняемых осталось всего два человека.

"Напились для храбрости"

Что касается подробностей гибели Патриса Лумумбы, то они тоже стали известны намного позже.

В 2000 году бывший комиссар бельгийской полиции Жерар Соэте признался, что после казни он расчленил тело Лумумбы и убитых вместе с ним Жозефа Окито и Мориса Мполо и растворил останки в кислоте.

"Сначала мы напились для храбрости, а потом расчленили трупы", - рассказал полицейский (ныне покойный), по словам которого, от трупа осталось лишь несколько зубов.

Золотой зуб он решил оставить себе на память и даже демонстрировал его в том же году немецкому телевидению.

Автор фото, Jelle Vermeersch Подпись к фото, Так выглядит зуб в 2016 году, когда его демонстрировала журналистам дочь Соэте

"Его душа теперь может упокоиться с миром"

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В 2016 году бельгийский историк Людо де Витте подал в суд иск против дочери Соэте, когда она во время интервью одной из газет продемонстрировала золотой зуб, прнадлежавший, по ее словам, Патрису Лумумбе. После этого власти конфисковали зуб в качестве вещественного доказательства.

Родственников Лумумбы принимал в Брюсселе король Бельгии Филипп, который в начале июня побывал в Демократической республике Конго, чтобы выразить сожаление по поводу колониального прошлого страны.

"После долгих лет мы наконец-то испытываем чувство удовлетворения", - заявил журналистам накануне церемонии один из сыновей Патриса Лумумбы, Роланд, отметивший, что настало время перевернуть эту печальную страницу истории и прекратить траур.

"Не могу сказать, что я преисполнен счастья, но для нас это позитивный момент, его душа теперь может упокоиться с миром, и это очень важно".

При этом Роланд Лумумба отказался присоединиться к голосам тех, кто критикует бельгийского монарха за то, что тот не принес безоговорочные извинения за разграбление природных богатств страны и прошлые страдания конголезцев, причиненные колониальным бельгийским режимом.

"Мы не будем таить обиду, когда другая сторона сама протягивает нам руку, - сказал он, выразив надежду на то, что в отношениях двух стран наступит новая эра, которая позволит строить совместное будущее.