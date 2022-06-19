"На это могут уйти годы". Генсек НАТО предупредил, что война в Украине будет долгой; Британия готовится к наземным битвам

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Последняя масштабная операция британских вооруженных сил была связана с эвакуацией из Кабула. Новый начальник британского генштаба не исключает, что в следующий раз их миссия будет проходить гораздо ближе к дому.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине может продлиться несколько лет и призвал и дальше поддерживать Киев, противостоящий российской агрессии. Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился с прогнозом о том, что быстрого окончания войны ожидать не стоит, а недавно назначенный начальник британского генштаба предложил вооруженным силам страны быть готовыми к новой наземной войне.

"Мы должны подготовиться к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддержку Украины, - заявил глава НАТО в интервью немецкой газете Bild. - Даже несмотря на то, что цена может оказаться высокой - не только военной поддержки, но и с точки зрения цен на энергию и продовольствие".

Столтенберг также заявил, что поставка Украине более современного оружия повысит ее шансы на освобождение Донбасса, большая часть которого в настоящее время находится под контролем России.

Джонсон: "Путин не остановится на расчленении Украины"

Аналогичные предположения прозвучали в воскресенье и из уст Бориса Джонсона. В статье, написанной после возвращения из очередной поездки в Киев и опубликованной в газете Sunday Times, он британский премьер заявил, что исход войны в Украине "будет зависеть от того, сможет ли Украина повысить боеспособность для защиты своей территории быстрее, чем Россия - возобновить способность к наступлению". "Боюсь, что нам нужно придется приготовиться к длительной войне, - написал он. - Самым важным фактором будет время".

Автор фото, UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT Подпись к фото, Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве

При этом Джонсон считает слишком высокой цену поспешного урегулирования в Украине, то есть мира в ответ на уступку части территорий. Его статья опубликована под красноречивым заголовком "Мы никогда не обеспечим свою безопасность, если отвернемся от отважной Украины".

"Представьте на мгновение, - написал британский премьер, - что мечтам Владимира Путина о торжестве суждено было бы сбыться. Предположим, что он смог бы оставить за собой все территории Украины, которые сейчас контролируются российскими войсками. Что никто и пальцем бы не пошевелил, когда он аннексировал бы эту завоеванную территорию и ее напуганный народ в "великую" Россию. Принесет ли это мир? Станет ли мир безопаснее? Будете ли в большей безопасности лично вы?"

На этот вопрос Джонсон ответил так: "Подобный фарс стал бы самой большой победой агрессивной политики в Европе со Второй мировой войны. Мы знаем, что Путин не остановится на расчленении Украины". Объясняя свою позицию, британский премьер, в частности, сослался на недавнее выступление российского президента, в котором тот заявил, что занимается "возвращением территорий" и сравнил себя с Петром I.

Британский премьер-министр призвал союзников Великобритании сохранять самообладание и обеспечить Украине "стратегическую выносливость, чтобы выжить и в конечном итоге одержать победу".

"Победить Россию в бою"

Российское вторжение в Украину изменило политику британских властей в отношении вооруженных сил. Меньше чем за год до начала российской агрессии правительство страны объявило о сокращении численности армии. А в ноябре прошлого года Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что, по его мнению, время танков, катящихся по Европе, ушло в прошлое.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Патрик Сандерс вступил в должность меньше недели назад в обстановке, которую Европа не знала со времени окончания Второй мировой войны

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Всего за несколько месяцев ситуация кардинально изменилась - о чем среди прочего говорит письмо нового начальника британского генерального штаба, сэра Патрика Сандерса к военнослужащим. Послание было отправлено вскоре после 13 июня, когда Сандерс вступил в должность; оно не было предназначено для открытой публикации, но Би-би-си ознакомилась с его содержанием.

Генерал сказал британским военным, что они стали первым поколением после Второй мировой войны, которое должно "снова подготовить армию к войне в Европе" - из за продолжающейся агрессии против Украины. "Сейчас, - отметил сэр Патрик, - крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою".

"Вторжение России в Украину, - заявил Сандерс, - подчеркивает нашу основную цель - защитить Великобританию, быть готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше - и укрепить нашу способность предотвратить агрессию со стороны России угрозой применения силы".

Сандерс сказал, что вторжение России напомнило об основной цели армии, то есть защите страны, поскольку агрессия России привела к "новой эре отсутствия безопасности" в Европе. "Я первый начальник Генерального штаба с 1941 года, который принял командование армией, когда в Европе идет война с участием одной из основных сил региона", - добавил он.

По его словам, основные задачи сейчас - ускорить модернизацию британских вооруженных сил ради укрепления НАТО и не позволить России продвинуться дальше по европейской территории.

Анализ: готовность к бою

Джо Инвуд, корреспондент Би-би-си

Безусловно, язык письма командующего британскими войсками производит сильное впечатление. Это и не удивительно, учитывая, что в нем говорится о вероятности вступить в бой, причем конкретно с Россией.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вряд ли Борис Джонсон мог представить, насколько глубоко он ошибался, сказав, что времена, когда по европейским полям катились танки, ушли в прошлое

Это письмо не предназначалось для публичного ознакомления, но было разослано очень широко, поэтому его автор наверняка подозревал, что его содержание может стать достоянием гласности.

Интересно, как оно будет воспринято на Украине, которая уже давно призывает НАТО к участию в этой войне. Однако я не думаю, что в Киеве его посчитают явным обещанием того, что британская армия будет напрямую вовлечена в боевые действия.

Что же касается того, как его воспримут россияне, то, скорее всего, они тоже не станут считать это письмо гарантией вступления Британии в войну.

Хотя, не исключено, что в Москве решат, что это - угроза, и тогда министр иностранных дел России вполне может повторить свои слова, сказанные в интервью Би-би-си. Их суть сводилась к тому, что пусть Британия и Запад только попробуют осуществить свое желание поставить Россию на колени.

Общий настрой в западных странах таков, что эта война может быть долгой, и Украине нужно помогать на постоянной основе, чтобы она была в состоянии продержаться и победить.

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