Рада запретила исполнять российскую музыку в Украине. Исключение сделают для осудивших войну

3 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Верховная Рада Украины приняла закон, по которому в стране запрещается публичное исполнение российской музыки. Теперь записи исполнителей из России не могут звучать на телевидении, радио, в развлекательных учреждениях, в школах, в общественном транспорте, в гостиницах, ресторанах, а также в кино.

Согласно решению, которое поддержали 303 депутата парламента (то есть конституционное большинство), эти ограничения будут действовать до освобождения всех оккупированных территорий Украины и прекращения агрессии со стороны России.

Речь при этом идет не о музыке со словами на русском языке, а о произведениях, которые исполняют или сочинили именно граждане России. В частности, запрет касается публичного исполнения, использования фонограмм или видеоклипов тех авторов, которые поддерживают российскую агрессию.

Украинский парламент разработал и одобрил законопроект о запрете российской музыки менее чем за месяц: он был зарегистрирован 31 мая. Накануне собственные аналогичные решения приняли местные власти в западноукраинских городах Тернополь и Ивано-Франковск.

Для кого сделают исключения

Депутаты предусмотрели, что в Украине будет создан список исполнителей, которые осуждают агрессию России против Украины. Их песни можно будет использовать на радио, телевидении и в публичном пространстве в целом.

Но для того, чтобы попасть в этот список, исполнители должны будут подать заявление в Службу безопасности Украины. В ней они должны будут заявить, что поддерживают суверенитет и целостность Украины, призвать Россию немедленно прекратить агрессию, а также дать обещание воздерживаться от шагов, которые противоречат этим письменным заявлениям.

"Служба безопасности Украины имеет право не раскрывать оснований, которые стали причиной отказа во включении лица в список или исключения из него", - сказано в принятом законе.

Как недавно рассказывали корреспонденты Русской службы Би-би-си, только за последние недели в России отменили несколько выступлений артистов, выступивших против войны с Украиной. Музыкантам, которые остались в России, при этом не поддержав войну, выступать все сложнее.

Под запретом также российские книги

В воскресенье украинские депутаты также запретили выпуск, ввоз и распространение в Украине издательской продукции из Беларуси, России и оккупированных этой страной территорий Украины. Вместе с тем, запрет не будет распространяться на книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года.

Автор фото, Getty Images

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Если книга написана на русском языке, но ее автором является не гражданин России (и она не подпадает под другие законодательные ограничения), ее можно ввозить, но при наличии специального разрешения. При этом парламент отменил все ранее выданные разрешения на ввоз и распространение такой продукции.

Те, кто приезжает на территорию Украины, смогут привести с собой личные российские книги, которые они не планируют распространять, - но не более чем 10 экземпляров. Такие издание также не должны быть включены в составленный властями реестр издательской продукции антиукраинского содержания.

Кроме того, согласно принятому закону, с 1 января 2023 года книги в Украине будет разрешено издавать на государственном украинском языке, на языках коренных народов Украины и на официальных языках ЕС (русский язык ни к одной из этих категорий не принадлежит).

Впрочем, в законе отмечается, что книги на других языках также могут издаваться и распространяться, если они печатаются на языке оригинала. То есть переводы разрешено печатать только на украинском языке или на любом официальном языке ЕС, либо на языке коренных народов Украины.

На этой неделе группа экспертов при министерстве образования Украины также решила, что из школьной программы 6-11 классов необходимо исключить всех российских и белорусских авторов, а произведения Николая Гоголя и крымскотатарского писателя Таира Халилова - изучать на уроках украинской литературы, а не зарубежной.

Эксперты уже создали список авторов, произведениями которых можно заменить книги российских писателей, однако окончательное решение по этому поводу еще не принято - соответствующий приказ должно издать правительство.

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