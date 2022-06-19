Выборы во Франции: согласно прогнозам, президент Эммануэль Макрон теряет большинство в парламенте

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Чтобы сохранить полный контроль над парламентом, Макрону нужно было получить 289 голосов. Судя по всему, ему это не удалось

Менее чем через два месяца после своей второй победы на президентских выборах Эммануэль Макрон теряет большинство в Национальном собрании. Судя по предварительным прогнозам, после воскресных парламентских выборов коалиция Макрона "Вместе!" становится победителем, но при этом президент больше не будет полностью контролировать нижнюю палату.

Многие депутаты, представляющие его центристский блок, проиграли в своих округах, и это значит, что теперь Макрону будет намного сложнее проводить свои реформы. В том числе, по предварительным данным, не смогли избраться в парламент министр здравоохранения и председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран.

На втором месте, как предполагается, окажется коалиция левых и зеленых социалиста Жан-Люка Меланшона под названием Nupes, что расшифровывается, как "Новый экологический и социальный народный союз". Однако неплохой результат продемонстрировала и крайне правая партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен - соперницей Макрона во втором туре президентских выборов.

В предыдущем парламенте Франции Макрон контролировал более 300 голосов. Для получения абсолютного большинства ему было необходимо получить 289 мандатов, однако предполагается, что "Вместе!" сумела завоевать от 210 до 250 мест в нижней палате парламента. Этот результат хуже, чем до выборов ожидали социологи.

Nupes может получить в новом парламенте от 150 до 180 мандатов, а крайне правое "Национальное объединение" может увеличить число своих депутатов с восьми до 80-100, сообщает французская телекомпания TF1.

Что будет с реформами?

Неделю назад первый раунд закончился тем, что союз левых и зеленых партий получил примерно такое же число голосов, что и либеральная коалиция Макрона.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Меленшон, который голосовал в Марселе, сформировал коалицию из коммунистов, социалистов, зеленых и собственной крайне левой партии

После того, как Макрону не удалось добиться абсолютного большинства в 289 мест, ему придется искать поддержку у других партий, чтобы реализовать свои масштабные реформы, такие как повышение пенсионного возраста, снижение налогов и реформирование системы государственных пособий.

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После избирательной кампании официальный представитель Nupes и член коммунистической партии Ян Броссат заявили своим сторонникам, собравшимся в городе Лонжюмо, что их политические противники "не думали, что левые и зеленые смогут объединиться, что это будет хаос и катастрофа", добавив, что " в стране и так уже царит хаос экономический, в результате которого 10 миллионов человек живут в нищете".

Во время президентской кампании Макрону удалось получить поддержку избирателей по всему политическому спектру. Он представил свою главную соперницу Марин Ле Пен как экстремистку, чьи взгляды несовместимы с ценностями французской республики.

Но со сторонниками Меланшона эта тактика не сработала. Макрон призвал избирателей дать ему твердое большинство в "высших интересах нации", особенно, учитывая, что у самых ворот Европы бушует развязанная Россией война.

Бывший марксист Жан-Люк Меланшон давно хотел, чтобы Франция вышла из НАТО, но сейчас он заявляет, что это больше не является для него приоритетом. Тем не менее, его политические взгляды остаются достаточно радикальными: например, недавно он написал в "Твиттере", что "полиция убивает" граждан страны, и пообещал дать французское гражданство основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в случае победы на выборах.

Что они предлагают?

Автор фото, Martin Bertrand / EyeEm/ Getty Images Подпись к фото, Единственное, в чем совпадают обещания президентской партии и альянса Меланшона, - это экологические проблемы. Но целый ряд избирателей считает, что Макрон свои прежние обязательства в этом отношении не выполнил.

Президент Макрон пообещал "новый способ" управления с более широким участием гражданского общества. Он предлагает:

Создать Национальный совет по возрождению, состоящий из местных жителей, чтобы сделать Францию более демократичной;

Реформы по борьбе с высокой стоимостью жизни и меры по обеспечению полной занятости населения, а также сокращение использования углеводородных источников энергии;

Пенсионную реформу и постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет

Альянс левых и зеленых хочет:

Снижения пенсионного возраста с 62 до 60 лет;

Повышения минимальной заработной платы (известной как Smic) примерно на 15% до 1500 евро в месяц;

Замораживание цен на предметы первой необходимости и создание миллиона рабочих мест.

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