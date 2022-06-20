Украинский суд запретил партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
Восьмой апелляционный административный суд в Киеве по иску Министерства юстиции запретил в Украине партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". В числе лидеров был крестный отец младшей дочери Владимира Путина Виктор Медведчук. ОПЗЖ считалась одной из самых пророссийских партий в Украине, а в 2019-м году заняла второе место по числу голосов на выборах в Верховную раду.
Судебный процесс длился 5-6 часов. Как сообщают украинские СМИ, журналистов на него не пустили, несмотря на то что процессы, связанные с запретом политических сил, полагается проводить в открытом режиме. Все имущество партии будет национализировано, заявили в украинском Минюсте.
ОПЗЖ была одной из 11 партий, деятельность которых была приостановлена на время действия военного положения еще в конце марта по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое поддержал украинский президент Владимир Зеленский.
В партии назвали решение суда незаконным и юридически необоснованным, пожаловавшись на "политически мотивированное преследование партии".
ОПЗЖ еще может подать апелляцию на решение суда. По информации украинских журналистов, она была единственной из 11-ти запрещенных организаций, которая активно оспаривала это решение.
Что такое ОПЗЖ
"Оппозиционная платформа - За жизнь!" до полномасштабного вторжения России в Украину последовательно выступала за восстановление политических и экономических связей с Россией. В их избирательной программе на выборах 2019 года было написано, что они за решение конфликта в Донбассе путем прямых переговоров с Донецком и Луганском, на чем настаивает российский президент Владимир Путин, за отмену блокады Донбасса, за отмену законов о декоммунизации, языке, образовании, люстрации и так далее.
Первым номером в партийном списке тогда шел бывший вице-премьер правительства Украины времен президентства Виктора Януковича Юрий Бойко. За девять дней до выборов Бойко вместе со своим однопартийцем Виктором Медведчуком встречался в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
С тех пор многое изменилось. В 2022 году Виктор Медведчук был арестован СБУ по подозрению в государственной измене. Президент Зеленский предложил России обменять его на украинских военных.
После вторжения России судьба ОПЗЖ была предрешена
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Святослав Хоменко, Би-би-си, Украина
До относительно недавнего времени украинскую политику можно было кратко описать как бесконечное противостояние прозападных и пророссийских партий.
Когда-то силы этих лагерей были примерно равны, и лидер пророссийских сил - тот же Виктор Янукович - вполне мог победить на демократичных президентских выборах. Победа Евромайдана, бегство Януковича, аннексия Крыма и начало боевых действий в Донбассе пошатнули эту схему.
Партия регионов, объединявшая в своих рядах едва ли не всех сторонников сближения с Россией, просто исчезла. Но свято место пусто не бывает: на ее обломках возникли сразу несколько политических проектов, которые боролись за один и тот же (в Украине его часто называют "бело-голубым") электорат - за тех украинцев, которые выступали против расширения влияния украинского языка, восстановление отношений с Россией, прямые переговоры с Донбассом, в конце концов.
Самой живучей, самой влиятельной из этих партий в результате оказалась ОПЗЖ, в которой объединились ориентировавшиеся на Юрия Бойко выходцы из Партии регионов, партия "За жизнь" Вадима Рабиновича и среда, сформировавшаяся вокруг старожила украинской политики, кума Владимира Путина Виктора Медведчука.
Конечно, победа кандидата от этой партии на президентских выборах могла лидерам ОПЗЖ только присниться. Но до определенного момента она тихо наращивала влияние, открыто критикуя политику центральной власти и вызывая у жителей в первую очередь юго-восточных регионов страны ностальгию по не таким уж и давним временам, с их дешевым газом, хорошими отношениями с Россией, а самое главное - без войны.
Закончить конфликт в Донбассе во время президентской кампании обещал и Владимир Зеленский. Но уже очень скоро оказалось, что новый президент не может сотворить чудо, и быстрого мира с Россией от него ждать не стоит. Рейтинги ОПЗЖ начали планомерно расти - пока в начале прошлого года от эфира не отключили "телеканалы Медведчука", а сам кум Путина не стал фигурантом дела о госизмене.
После вторжения России судьба ОПЗЖ была предрешена. Партия могла открещиваться от своих более ранних заявлений, могла объявлять о переформатировании своей верхушки. Общество, сплотившееся вокруг идеи защиты родины против противника, отрицающего само право Украины на существование, не могло стерпеть самого факта существования партии, которая еще вчера выступала за мир-дружбу-жвачку с этим самым противником. Поэтому, рискну предположить, если бы суд в Киеве принял любое другое решение по поводу дальнейшей судьбы ОПЗЖ, судьи, написавшие такой вердикт, могли бы опасаться за свою физическую целостность на улицах Киева.
Но - опять же - свято место пусто не бывает. Остались ли в Украине люди, которые хотели бы "помириться" с Москвой, ностальгирующие по не столь давним временам? Вероятно, да, хотя российские бомбардировки, думается, сильно проредили их ряды.
А значит, последователям ОПЗЖ есть за что (и за кого) бороться. На обломках распущенной фракции ОПЗЖ в Верховной раде уже появились две новые депутатские группы, сформированные из бывших членов партии Медведчука - "Восстановление Украины" и "Платформа за жизнь и мир".
Другое дело, что защищать мир с Россией, переговоры с Донбассом и права для русского языка с ретивостью прежнего ОПЗЖ в сегодняшней Украине уже явно не получится. Но это уже совсем другая история.