Украинский суд запретил партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука

час назад

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Автор фото, Getty Images

Восьмой апелляционный административный суд в Киеве по иску Министерства юстиции запретил в Украине партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". В числе лидеров был крестный отец младшей дочери Владимира Путина Виктор Медведчук. ОПЗЖ считалась одной из самых пророссийских партий в Украине, а в 2019-м году заняла второе место по числу голосов на выборах в Верховную раду.

Судебный процесс длился 5-6 часов. Как сообщают украинские СМИ, журналистов на него не пустили, несмотря на то что процессы, связанные с запретом политических сил, полагается проводить в открытом режиме. Все имущество партии будет национализировано, заявили в украинском Минюсте.

ОПЗЖ была одной из 11 партий, деятельность которых была приостановлена на время действия военного положения еще в конце марта по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое поддержал украинский президент Владимир Зеленский.

В партии назвали решение суда незаконным и юридически необоснованным, пожаловавшись на "политически мотивированное преследование партии".

ОПЗЖ еще может подать апелляцию на решение суда. По информации украинских журналистов, она была единственной из 11-ти запрещенных организаций, которая активно оспаривала это решение.

Что такое ОПЗЖ

"Оппозиционная платформа - За жизнь!" до полномасштабного вторжения России в Украину последовательно выступала за восстановление политических и экономических связей с Россией. В их избирательной программе на выборах 2019 года было написано, что они за решение конфликта в Донбассе путем прямых переговоров с Донецком и Луганском, на чем настаивает российский президент Владимир Путин, за отмену блокады Донбасса, за отмену законов о декоммунизации, языке, образовании, люстрации и так далее.

Первым номером в партийном списке тогда шел бывший вице-премьер правительства Украины времен президентства Виктора Януковича Юрий Бойко. За девять дней до выборов Бойко вместе со своим однопартийцем Виктором Медведчуком встречался в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

С тех пор многое изменилось. В 2022 году Виктор Медведчук был арестован СБУ по подозрению в государственной измене. Президент Зеленский предложил России обменять его на украинских военных.

После вторжения России судьба ОПЗЖ была предрешена

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Святослав Хоменко, Би-би-си, Украина

До относительно недавнего времени украинскую политику можно было кратко описать как бесконечное противостояние прозападных и пророссийских партий.

Когда-то силы этих лагерей были примерно равны, и лидер пророссийских сил - тот же Виктор Янукович - вполне мог победить на демократичных президентских выборах. Победа Евромайдана, бегство Януковича, аннексия Крыма и начало боевых действий в Донбассе пошатнули эту схему.

Партия регионов, объединявшая в своих рядах едва ли не всех сторонников сближения с Россией, просто исчезла. Но свято место пусто не бывает: на ее обломках возникли сразу несколько политических проектов, которые боролись за один и тот же (в Украине его часто называют "бело-голубым") электорат - за тех украинцев, которые выступали против расширения влияния украинского языка, восстановление отношений с Россией, прямые переговоры с Донбассом, в конце концов.

Самой живучей, самой влиятельной из этих партий в результате оказалась ОПЗЖ, в которой объединились ориентировавшиеся на Юрия Бойко выходцы из Партии регионов, партия "За жизнь" Вадима Рабиновича и среда, сформировавшаяся вокруг старожила украинской политики, кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Медведчук (слева) и Вадим Рабинович (слева позади Медведчука) в Верховной раде в 2019 году

Конечно, победа кандидата от этой партии на президентских выборах могла лидерам ОПЗЖ только присниться. Но до определенного момента она тихо наращивала влияние, открыто критикуя политику центральной власти и вызывая у жителей в первую очередь юго-восточных регионов страны ностальгию по не таким уж и давним временам, с их дешевым газом, хорошими отношениями с Россией, а самое главное - без войны.

Закончить конфликт в Донбассе во время президентской кампании обещал и Владимир Зеленский. Но уже очень скоро оказалось, что новый президент не может сотворить чудо, и быстрого мира с Россией от него ждать не стоит. Рейтинги ОПЗЖ начали планомерно расти - пока в начале прошлого года от эфира не отключили "телеканалы Медведчука", а сам кум Путина не стал фигурантом дела о госизмене.

После вторжения России судьба ОПЗЖ была предрешена. Партия могла открещиваться от своих более ранних заявлений, могла объявлять о переформатировании своей верхушки. Общество, сплотившееся вокруг идеи защиты родины против противника, отрицающего само право Украины на существование, не могло стерпеть самого факта существования партии, которая еще вчера выступала за мир-дружбу-жвачку с этим самым противником. Поэтому, рискну предположить, если бы суд в Киеве принял любое другое решение по поводу дальнейшей судьбы ОПЗЖ, судьи, написавшие такой вердикт, могли бы опасаться за свою физическую целостность на улицах Киева.

Но - опять же - свято место пусто не бывает. Остались ли в Украине люди, которые хотели бы "помириться" с Москвой, ностальгирующие по не столь давним временам? Вероятно, да, хотя российские бомбардировки, думается, сильно проредили их ряды.

А значит, последователям ОПЗЖ есть за что (и за кого) бороться. На обломках распущенной фракции ОПЗЖ в Верховной раде уже появились две новые депутатские группы, сформированные из бывших членов партии Медведчука - "Восстановление Украины" и "Платформа за жизнь и мир".