Экс-начальник российских Радиотехнических войск получил пять лет за коррупцию

52 минуты назад

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Автор фото, TASS Подпись к фото, 26 сентября 2016 года. Генерал Кобан на брифинге минобороны России и представителей ВПК о первичных радиолокационных данных в районе крушения самолета Boeing-777 в Донбассе

В Москве вынесли приговор бывшему начальнику Радиотехнических войск Воздушно-космических сил, который признал вину во взяточничестве - взятки, по данным СМИ, он брал деньгами, межкомнатными дверьми и путевками в Крым. Генерал принимал участие в российском освещении крушения "Боинга" в Донбассе и в операции в Сирии, а задержали его осенью, когда он положил деньги в сейф в своем служебном кабинете.

Московский гарнизонный военный суд назначил пять лет колонии строгого режима бывшему начальнику Радиотехнических войск Воздушно-космических сил России Андрею Кобану, признав его виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Суд счел доказанным то, что генерал получил взятку в размере 11 млн 916 тысяч 240 рублей - наличными 5 млн рублей, а остальное имуществом и услугами. В частности, межкомнатными дверьми для загородного дома, пишет агентство Интерфакс. Газета "Коммерсант" ранее писала, что генералу также был оплачен отдых с семьей в аннексированном Крыму.

Согласно открытым данным, Кобан командовал этим родом войск с 2013 года. Радиотехнические войска (РТВ) подчиняются ВКС России, они были созданы в 1992 году для радиотехнического обеспечения зенитных ракетных войск и авиации противовоздушной обороны.

В июне 2015 года генерал докладывал, что войска начали получать не имеющие аналогов радиолокационные станции большой дальности обнаружения и работающие по баллистическим целям. В сентябре 2016 участвовал в брифинге минобороны и утверждал, что российские средства радиолокации не обнаружили ракету, сбившую в небе над Украиной малайзийский "Боинг".

"С уверенностью можно утверждать, что в период, предшествующий крушению "Боинга", приближение каких-либо воздушных объектов к нему с восточной стороны, в том числе со стороны населенного пункта Снежное, не обнаружено", - заявлял Кобан.

В январе этого года стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд заключил его под стражу по делу о получении 5 млн рублей в качестве взятки. При этом под арестом он находился еще с ноября.

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Сначала генерал не признавал вину, но в конце мая стало известно, что он сделал это, что позволило провести суд по сокращенной процедуре - без изучения доказательств следствия.

По версии следствия, в ноябре генерала арестовали после того, как онт получил от руководителей Нижегородского научно-исследовательского института, срывавших оборонный заказ, 5 млн рублей за лоббирование их интересов.

Как писал "Коммерсант", ссылаясь на материалы дела, был сорван контракт на разработку оборудования для радиолокационных станций слежения за аэродинамическими и баллистическими объектами под кодовым названием "Мерцание".

Переговорив по телефону с руководством института, Кобан якобы сначала пригрозил штрафными санкциями и сокращением дальнейшего финансирования работ, а затем предложил гендиректору и главному конструктору по одному из направлений решить проблему за взятку.

Получив в своем кабинете 5 млн рублей и положив их в сейф, генерал, как писал "Коммерсант", отправился к руководству департамента минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа и попросил о переносе сроков выполнения третьего этапа госконтракта. После этого все трое - генерал и двое сотрудников института - были задержаны.

Генерала уволили со службы, а после заключения сделки с прокуратурой и признания вины перевели из СИЗО под домашний арест.

Теперь суд приговорил его к пяти годам строгого режима и лишил звания генерал-майора запаса. Он не стал назначать Кобану штраф, однако постановил конфисковать его имущество на сумму взятки - 11 млн 916 тысяч 240 рублей. У обвиняемого конфискуют автомобиль КIA, участок земли в Подмосковье и расположенное на нем строение, уточняет "Коммерсант".

Вынося приговор, суд учел, что генерал участвовал в боевых действиях в Сирии, отмечает издание.

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