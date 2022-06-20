Убийство британского журналиста и его напарника в джунглях Амазонки: по делу проходят восемь человек

час назад

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Автор фото, Guardian News and Media Подпись к фото, Бруно Перейра (слева) и Дом Филлипс в 2018 году

Восемь человек стали подозреваемыми по делу о похищении и убийстве британского журналиста Дома Филлипса и его проводника Бруно Перейры, работавших над книгой о коренных народах Амазонки.

Трое из них уже задержаны, и полиции удалось установить личности еще пятерых, предположительно помогавших закапывать тела убитых.

Британский журналист Дом Филлипс и его компаньон и проводник Бруно Перейра пропали без вести 5 июня во время поездки в один из отдаленных регионов Амазонки.

Останки Филлипса были обнаружены в джунглях 17 июня, он был опознан по зубам. Останки Бруно Перейры еще предстоит опознать.

Амарильду да Кошта де Оливейра, задержанный по подозрению в убийстве, рассказал полиции о том, как погибли Филлипс и Перейра, и показал место, где были закопаны трупы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дом Филлипс (на фото) много писал о проблемах коренных народов Амазонки и об угрозах со стороны браконьеров, незаконных старателей и наркоторговцев

По подозрению в причастности к убийству был также арестован брат Амарильду Осеней, однако он отрицает вину.

В субботу 18 июня был задержан третий подозреваемый. По данным полиции, Джеферсон да Силва Лима, также известный как Пеладу да Динья, сдался, явившись в полицейский участок в городе Аталая-ду-Норти (штат Амазонас).

О задержании еще пятерых человек, которые якобы помогали закапывать тела погибших в труднодоступной местности, сообщило бразильское новостное издание O Globo. Подробности о личностях подозреваемых не сообщаются.

По данным полицейских, Дома Филлипса и Бруно Перейру убили выстрелами из охотничьего ружья. Правоохранители отметили, что в Филлипса стреляли один раз, а в Перейру - трижды.

Смертельные угрозы

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Филлипс много писал о проблемах коренных народов Амазонки и об угрозах со стороны браконьеров, незаконных старателей и наркоторговцев. Перейра помогал британскому журналисту налаживать контакты с местными племенами индейцев и выполнял функции проводника.

Долина Жавари расположена в северо-западном регионе Бразилии. Она служит домом для коренных народов Амазонки - здесь живут тысячи представителей более 20 этнических групп. Это исключительно замкнутые, обособленные племена, практически не контактирующие с внешним миром.

Этот район также известен незаконным рыболовством, браконьерством, лесозаготовками и нелегальной торговлей наркотиками.

В последние годы в бассейне реки Жавари (особенно в штате Амазонас на северо-западе страны) участились столкновения. Представители проживающих в этой отдаленной местности коренных народов конфликтуют с браконьерами, а также "черными старателями", которые ведут в регионе незаконную добычу полезных ископаемых. Как сообщается, некоторые из этих конфликтов были задокументированы Домом Филлипсом.