В Камбодже поймали самую большую в современной истории пресноводную рыбу. Это скат весом 300 кг

час назад

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Автор фото, Wonders of the Mekong Подпись к фото, Исследователи подтверждают, что этот скат - крупнейшая в истории пресноводная рыба, пойманная и задокументированная человеком

Скат весом 300 кг из реки Меконг на территории Камбоджи стал крупнейшей в мире пресноводной рыбой, когда-либо пойманной и задокументированной человеком. Гигантскую рыбу измерили отпустили восвояси.

Предыдущий рекордсмен, сом весом в 293 кг, был пойман в Таиланде в 2005 году.

Река Меконг может похвастаться большим разнообразием обитателей, хотя ее экосистема в опасности из-за запруд, загрязнения и чрезмерного вылова .

Меконг - крупнейшая река на полуострове Индокитай. Она протекает через Китай, Мьянму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам.

"За 20 лет изучения гигантских рыб в реках и озерах шести континентов, это самая крупная из встреченных нами или задокументированных в мировых источниках пресноводных рыб", - говорит биолог Зеб Хоган, возглавляющий американский проект по консервации Меконга.

"Найти и зарегистрировать эту рыбу - потрясающе, это редкий луч надежды, и особенно хорошо, что она найдена в Меконге - реке, над которой сегодня нависло множество угроз", - добавляет он.

Автор фото, Wonders of the Mekong Подпись к фото, Сначала ската измерили и изучили...

Автор фото, Wonders of the Mekong Подпись к фото, ...а потом - выпустили обратно в воду

Первым исполинского ската заметил рыбак с острова Ко Преа 13 июня. Он связался с исследователями и после замеров скат вместе с хвостом оказался длиной почти четыре метра.

На ската прикрепили акустический трекер и отпустили обратно в реку, говорит Хоган.