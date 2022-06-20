Ученые: людей можно обучать на слух ориентироваться в темноте всего за 10 недель

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

52 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие полагают, что ориентироваться в пространстве на слух могут только летучие мыши, однако этому навыку можно научить и людей

Ориентироваться в пространстве на слух в полной темноте способны не только дельфины, киты и летучие мыши, но и люди, хоть, конечно, и не с таким мастерством. Эксперимент, проведенный группой британских ученых, показал, что обучиться этому экзотическому навыку вполне можно всего за 10 недель, причем даже в пожилом возрасте.

О том, что люди, потерявшие зрение, начинают довольно неплохо ориентироваться в пространстве на слух и без специальных тренировок, ученым известно давно. Но значит ли это, что обучить навыку эхолокации можно и людей с нормальным зрением?

А главное - удастся ли овладеть этим навыком слепым от рождения? Ведь "видеть" окружающий мир эхолокаторам обычно помогает часть мозга, отвечающая за переработку визуальной информации, а при врожденной слепоте она остается незадействованной.

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, команда исследователей из Даремского университета набрала разновозрастную группу волонтеров в составе 26 человек: 12 добровольцев были слепыми, 14 - зрячими.

В отличие от летучих мышей, которые сканируют окружающее пространство, испуская короткие ультразвуковые волны (и улавливая отраженный сигнал), участников эксперимента обучали делать то же самое при помощи цоканья языком.

По словам ведущего автора исследования, профессора кафедры психологии Даремского университета Лор Талер, результаты оказались настолько впечатляющими, что еще ни одно исследование с участием слепых на ее памяти не получало столь восторженного отклика.

Курс интенсивных тренировок - два раза в неделю, по два-три часа - продолжался 2,5 месяца.

На занятиях испытуемых учили в полной темноте, цокая языком, прислушиваться к отраженному эху - и на его основе делать выводы. В частности, определять размер и форму комнаты, находящихся в ней предметов - и перемещаться в пространстве, стараясь не задеть ни один из них.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это не тот самый лабиринт, что использовали в ходе эксперимента в Дареме, но похожий на него

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Отдельно навигации обучались, передвигаясь по своеобразному лабиринту - сети изогнутых, сходящихся под разными углами коридоров.

Финальный экзамен проходил в другом, совершенно новом для участников лабиринте, также в полной темноте. Однако даже там столкновений у всех участников было значительно меньше, чем в начале обучения. Из этого авторы делают вывод, что волонтеры освоили навыки навигации при помощи цоканья языком.

Чтобы понять, насколько далеко продвинулось обучение (и нужно ли совершенствоваться дальше), в экзаменационный лабиринт пригласили опытных эхолокаторов, которые ориентируются в пространстве по звуку уже много лет - и предложили им справиться с тем же заданием.

Проанализировав результаты этих экспертов, исследовали пришли к выводу, что они передвигаются в темноте лишь немногим лучше, чем только что обученные волонтеры. В том, что касается определения формы и размера предметов, обе группы и вовсе выступили почти наравне.

Интересно, что способности к обучению этому экзотическому навыку оказались никак не связаны с возрастом. В эксперименте принимали участие две пожилые женщины - 72 и 79 лет - и обеих удалось обучить наравне с другими волонтерами.

Молодой возраст (самым молодым добровольцам было по 21-22) позволял некоторым участникам проходить лабиринты чуть быстрее, но, как отмечают авторы работы, опубликованной в журнале PLOS, на практике в результате обучения заметно изменилось поведение всех участников до единого.