Учился в Казани, попался в Майами: мексиканский агент Москвы ожидает приговора в США

43 минуты назад

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Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, известный ученый, гражданин Мексики и резидент Сингапура, вел двойную игру и двойную жизнь сразу на двух континентах и с двумя семьями - мексиканской и российской.

Он был арестован в феврале 2020 года аэропорту Майами, когда вместе со своей мексиканской женой собирался вылететь в Мехико. На тот момент Кабрера, специалист в области молекулярной кардиологии, работал старшим исследователем в Национальном кардиологическом центре Сингапура.

В момент ареста ему было предъявлено обвинение в слежке за автомобилем проживавшего в Майами осведомителя американского правительства.

Позже власти США в официальном заявлении сообщили, что "обвиняемый находился под руководством и контролем лица, которое, судя по всему, является российским государственным чиновником. Манера общения обвиняемого и этого лица соответствует тактике российских разведслужб, применяемой при выявлении, оценке, вербовке и управлении своими активами и источниками".

Поначалу Кабрера отрицал свою вину, однако 15 февраля этого года решил пойти на сделку с правосудием.

По некоторым данным, прокуроры теперь запросят для него четырехлетний срок по одному эпизоду обвинения - действия в интересах иностранной державы на территории США. В противном случае ему вполне мог грозить и 10-летний срок.

Во вторник ему будет вынесен приговор, причем прокуроры хотят депортировать неудавшегося шпиона сразу после того, как он отсидит свой срок в федеральной тюрьме.

Успешный ученый - неудачливый шпион

Удивительная (хотя кого сегодня можно удивить российскими шпионами) история провальной разведывательной операции Кабреры началась в 2019 году, когда его российская жена с двумя дочерьми отправилась из Германии в Россию, чтобы решить какие-то бюрократические вопросы. Когда они попытались вернуться, их не выпустили из России.

Кабрера (по данным из открытых источников, человек с таким именем учился в Германии, а также в России - в Казанском (Приволжском) федеральном университете) отправился в Россию, чтобы попытаться разобраться в ситуации, и вот там на связь с ним вышел российский чиновник, с которым они раньше встречались по работе.

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Как вытекает из документов следствия, этот самый чиновник, имя которого не называется, посоветовал Кабрере, чтобы его российские родственники не выезжали в Европу и не пытались получить визу в США.

Именно тогда, по данным ФБР, Кабрера начал подозревать, что этот чиновник - на самом деле сотрудник ФСБ.

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Позже, на встрече в Москве, этот человек показал Кабрере копии электронной переписки, которую мексиканский ученый вел во время поиска недвижимости в Майами.

Намекнув на известные ему семейные обстоятельства ученого, российский чиновник якобы заявил, что "они бы могли друг другу помочь".

По указанию этого чиновника Кабрера отправился в Майами и под чужим именем арендовал там квартиру в том же доме, где проживал интересовавший российскую разведку осведомитель американского правительства.

Имя осведомителя, местоположение автомашины которого должен был установить Кабрера, в судебных документах не называется, он обозначен как "конфиденциальный источник", ранее предоставлявший американцам информацию о деятельности российской разведки, касающуюся вопросов национальной безопасности США.

Из документов следствия нельзя сделать вывод, знал ли мексиканец, почему его российские кураторы хотели, чтобы он снял квартиру именно там, но агенты часто поступают так, нанимая сторонних людей для выполнения определенных заданий, чтобы обезопасить себя. Такие завербованные помощники редко осведомлены о настоящей цели миссии.

Кабрера со своей миссией не справился. То есть они вместе с женой смогли отследить нужный автомобиль и даже сфотографировать его номерной знак, но при этом нарушили инструкцию кураторов, которые требовали не делать никаких фото, а просто выяснить, где паркуется эта машина.

Неудачливый шпион так настойчиво сидел на хвосте у автомашины, когда она въезжала на парковку у дома, и так неприкрыто фотографировал номерной знак, что это бросилось в глаза охраннику за монитором камеры наблюдения.

Вечером 16 февраля 2020 года, когда супруги собирались вылететь в Мехико, их остановили сотрудники погранслужбы США и при досмотре обнаружили в телефоне жены Кабреры ту самую фотографию.

"Слишком доверчив к людям"

Для многих до сих пор остается загадкой, почему известный и уж точно не лишенный интеллекта ученый решил рискнуть своей карьерой и репутацией, ввязавшись в столь сомнительную авантюру с российской разведкой.

До ареста Кабрера работал доцентом медицинского факультета под совместным патронажем американского Университета Дьюка и Национального университета Сингапура.

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Он защитил докторскую диссертацию в области молекулярной микробиологии в России и в области молекулярной кардиологии - в Германии.

В 2018 году Кабрера был назначен директором Центра биотехнологий FEMSA Монтеррейского технологического института, одного из самых престижных частных университетов Мексики.

А в своем родном городе Эль Эспиналь в штате Оахака на юге Мексики Кабрера и вовсе считается кем-то вроде местного героя, который продвигал науку, лечил диабетиков и помогал заново отстраивать город после разрушительного землетрясения.

"Все это очень странно, потому что он - настоящий альтруист, он всегда помогал другим", - рассказал в интервью журналистам вскоре после ареста ученого мэр Эль Эспиналя Хэзиель Матус.

А неплохо знающий Кабреру профессор нейрологии Университета Джонса Хопкинса Виктор Серебряный и вовсе полагает, что с ученым сыграла злую шутку его известность, и этим воспользовались дурные люди.