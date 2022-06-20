Новый рекорд рубля, блокада Калининграда и челноки на маркетплейсах. Главные экономические новости за день

12 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Новый рекорд рубля

В течение сегодняшнего дня курс доллара опускался до 55,4 руб. - впервые с 2015 года. Reuters допускает, что это не предел и в течение недели российская валюта может еще укрепиться: экспортерам предстоят налоговые платежи, для которых они меняют валютную выручку на рубли.

Российские власти любят бравировать крепким, несмотря на войну, рублем - этот аргумент в пользу устойчивости российской экономики не раз приводили на прошедшем ПМЭФ. При этом чиновники понимают: чем крепче рубль, тем сложнее свести бюджет, который наполняется доходами от продажи ресурсов за валюту.

В понедельник курирующий экономику вице-премьер Андрей Белоусов заявил: оптимальный курс - в диапазоне 70-80 рублей за доллар. Ради его достижения можно пересмотреть "механизм стабильности рубля", допустил он.

Автор фото, Aleksandr Scherbak/TASS Подпись к фото, Еще месяц назад (на снимке) казалось, что для доллара в России наступили тяжелые времена. Но новый рекорд рубля был еще впереди

В переводе с бюрократического языка это значит, что Белоусов предлагает ЦБ влиять не на инфляцию - через ключевую ставку, а на курс - через покупки и продажи валюты (так было до 2014 года).

Влиять на то и другое сразу регулятор не может - это финансовый закон. ЦБ менять подход пока отказывается: низкая инфляция - одно из немногих экономических достижений "политики стабильности" 2010-х.

Калининград в блокаде

О том, что с 18 июня Литва прекращает железнодорожный транзит 40-50% грузов в Калининградскую область, губернатор последней сообщил поздно вечером в пятницу. Но горячо обсуждаться новость стала сегодня.

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS Подпись к фото, Грузовые составы на железнодорожной станции Калининград-сортировочный

МИД Литвы заявил, что сам ничего не решает, а лишь выполняет санкции ЕС, которые запрещают перевозить по территории европейских стран подсанкционные товары из России: сейчас это сталь и черные металлы, причем скоро ограничения распространятся на уголь, алкоголь, цемент и нефть.

Но российские власти не считают ситуацию сугубо технической. Калининградский губернатор пожаловался на "удушение" региона, российский МИД назвал действия Литвы провокационными и пригрозил "действиями по защите национальных интересов", если транзит не восстановят.

Маркетплейсы для челноков

Параллельным импортом - то есть ввозом товаров без разрешения правообладателя, но с согласия российских властей - всерьез занялись самые популярные маркетплейсы, узнал "Коммерсант". В "Яндексе" и Ozon появятся целые подразделения, которые будут заниматься в том числе этим.

Первые партии техники, приехавшей в Россию по таким каналам, уже на складах, рассказал источник в "Яндекс.Маркете". Это посудомоечные машины, духовки, варочные панели и видеокарты.

Полноценной заменой "белому" импорту легализованное челночество не станет: возить будут только самые популярные товары, а стоимость доставки взлетит на 5-15%, пишет "Коммерсант".

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