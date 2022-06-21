Знаменитый гонконгский плавучий ресторан Jumbo затонул во время морского перехода

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ресторан Jumbo был одной из визитных карточек Гонконга, но с 2013 года приносил одни убытки

Огромный плавучий ресторан Jumbo, один из символов Гонконга, перевернулся и затонул при буксировке - его решили открыть в новом месте, до которого ресторану не суждено было доплыть.

Jumbo проработал почти 50 лет, в нем побывало больше трех миллионов человек, включая таких знаменитостей, как Том Круз и члены группы Queen, его снимали в кино, в том числе в "бондиане", но в марте 2020 года он закрылся из-за пандемии - и так больше и не открылся.

Несколько дней назад ресторан решили отбуксировать в некое новое место - какое именно, не сообщалось. По пути в Южно-Китайском море он перевернулся и затонул.

Компания-владелец ресторана Aberdeen Restaurant Enterprises заверяет, что никто при этом не пострадал.

Компания утверждает, что перед буксировкой ресторан осмотрели специалисты и все необходимые разрешения на морской переход были получены.

В этом новом месте, куда буксировали Jumbo, он должен был дожидаться новых владельцев. Но по пути, возле Парасельских островов, примерно в 600 км к югу от Гонконга, ресторан попал в шторм.

В Aberdeen Restaurant Enterprises объясняют, что глубина моря в этом месте составляет больше километра, поэтому достать утонувший ресторан со дна было бы крайне сложно.

Предпоследний из смертельных ударов Jumbo нанесла пандемия, но вообще он переживал финансовые трудности задолго до нее.

Управлявшая рестораном фирма Melco International Development в прошлом месяце говорила, что знаменитый ресторан перестал быть прибыльным еще в 2013 году и приносил большие убытки - поэтому его и решили отбуксировать из родной гавани и продать.

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