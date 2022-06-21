"Домой в Европу!" В Тбилиси прошла масштабная акция в поддержку европейской интеграции Грузии

Нина Ахметели

Би-би-си, Тбилиси

47 минут назад

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Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP

В центре Тбилиси прошла масштабная акция в поддержку европейского будущего Грузии. Акция была организована в преддверии решения о предоставлении статуса кандидатов в Евросоюз Грузии, Украине и Молдове.

Десятки тысяч людей с флагами Евросоюза, Грузии и ЕС заполнили в понедельник вечером площадь у здания парламента в центре грузинской столицы. Многие держали плакаты, на которых на английском было написано: "Мы - Европа".

К акции, которую организовало гражданское движение "Позор" и еще несколько гражданских организаций, присоединилась большая часть оппозиции, студенты, правозащитники.

"Сегодня, несмотря на наши различия и различия наших взглядов, мы едины в том, что Грузия должна выжить, и выжить в европейском, а не российском пространстве", - заявил на митинге под аплодисменты собравшихся писатель и драматург Лаша Бугадзе.

"Мы ждем вердикт Евросоюза 24 июня, где политические лидеры примут решение о том, получит ли Грузия статус кандидата в ЕС. Трио с Молдовой и Украиной, мы помним, что было создано из-за Грузии, и Грузия была флагманом этого. Олигархия и это правительство сделали все, чтоб мы оказались где-то сзади, а не впереди, как исторически этого заслуживаем", - заявил он.

Грузия, как и Молдова, подала официальную заявку на вступление в ЕС 3-его марта. До этого, вскоре после российского вторжения в Украину, к ЕС обратился Киев.

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP Подпись к фото, Еврокомиссия выступила с рекомендацией предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а Грузии предоставить статус только после выполнения ряда условий

Окончательное решение по поводу предоставления статуса кандидатов европейские лидеры, как ожидается, примут на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

17 июня Европейская комиссия представила свои заключения по поводу заявок трех стран.

Еврокомиссия выступила с рекомендацией предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а Грузии предоставить статус только после выполнения ряда условий.

"Сценарий беспорядков"

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"Нам, к сожалению, не дают статус кандидата в ЕС, но это не вина простых граждан или то, что мы что-то не сделали. Это не сделало наше правительство, которое должно было донести наш выбор и голос до Еврокомиссии, и ясно сказать, что народ Грузии твердо поддерживает вступление в НАТО и ЕС и против российской оккупации", - говорит одна из участниц акции Нана Анчабадзе.

Организаторы призывали присоединиться к акции 20 июня всех, кто видит будущее Грузии в Европейском союзе, вне зависимости от политических симпатий.

При этом как участники акции, так и выступающие на митинге говорили о препятствовании властей европейскому выбору Грузии.

Дата акции организаторами тоже была выбрана не случайно. Три года назад, в ночь с 20 на 21 июня, правоохранители, применяя резиновые пули и слезоточивый газ, разогнали многотысячный митинг у парламента.

Тогда тысячи людей собрались в центре Тбилиси, протестуя против появления российского депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента во время сессии межпарламентской ассамблеи православия.

В результате разгона пострадали более 200 человек, в том числе и журналисты.

Автор фото, Georgian Prime Ministry/Handout/Anadolu Agency Подпись к фото, Грузинский премьер назвал заключение Еврокомиссии историческим

Организаторы акции подчеркивали, что их акция будет мирной, но в правящей партии в преддверии митинга говорили о провокациях и попытках дестабилизации со стороны оппозиции.

По словам председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, тогда как первой рекомендацией Еврокомиссии было снижение поляризации, с первых же минут "радикальная оппозиция" делает все, чтобы степень поляризация выросла.

"Радикальная оппозиция использует заключение Европейской комиссии полностью для поляризации. Мы этого ожидали, у нас были прогнозы в связи с этим. У них был простой сценарий с самого начала, расчет на то, что две страны получат статус кандидата, а Грузия - нет, и после этого должен был начаться этот сценарий по беспорядкам. Первой попыткой этого будет сегодняшняя акция и конечной точкой должна быть война, которую они хотят в Грузии, хотя, конечно, ни сценарий беспорядков, ни войны не будет успешным", - заявил Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, говоря об акции 20 июня, призвал граждан "не поддаваться на провокации" и заявил, что власти никому не простят незаконных действий.

"Мы, правительство, в соответствии с предоставленным нам законом правом и силой, защитим спокойствие наших граждан и стабильность нашей страны", - сказал премьер на заседании правительства 13 июня.

Несмотря на заявления о готовящихся провокациях, акция, которую завершило символическое шествие с проспекта Руставели на площадь Европы, прошла мирно. Многие участники пришли на акцию с малолетними детьми. Мобилизованные на прилегающих улицах полицейские выглядели расслабленными, шутили и даже попивали кофе.

Историческое решение

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP Подпись к фото, Согласно опросу, проведенному по заказу NDI в марте этого года, более 80% населения Грузии поддерживают вступление страны в Евросоюз

Шансы, что принятое в Брюсселе решение по поводу предоставления статуса кандидата в Евросоюз Грузии будет отличаться от рекомендации Еврокомиссии, по мнению аналитиков, невысокие.

Они предупреждают, что Грузия может остаться в аутсайдерах "Ассоциированного трио" ( формат сотрудничества трех стран и ЕС) и призывают к незамедлительному выполнению 12 условий, о которых говорится в заключении Еврокомиссии.

В правительстве между тем акцентируют внимание на рекомендации предоставить Грузии перспективу вступления в ЕС в заключении Еврокомиссии.

Глава правительства Ираклий Гарибашвили назвал заключение "историческим", отметив, что такая рекомендация появилась впервые.

"Я поздравляю каждого грузина с этим историческим решением", - заявил премьер.

Предоставление статуса кандидата Молдове и Украине он назвал "поощрительным авансом" этим странам, связав это с тяжелым положением в этих странах и отметив, что от них тоже требуют проведения целого ряда реформ.

При этом все достижения, связанные с европейской интеграцией Грузии - это заслуга "Грузинской мечты" и ее основателя Бидзины Иванишвили, отметил премьер.

Между тем именно Бидзина Иванишвили, по мнению критиков властей, является главным препятствием не только на пути к выполнению условий для получения статуса кандидата, но и европейского будущего Грузии.

Деолигархизация

Бидзина Иванишвили сегодня не занимает никакой официальной политической должности., но многие считают, что он по-прежнему стоит за ключевыми решениями властей.

Оппозиция обвиняет его в единоличном и неформальном управлении страной. Здесь акцентируют внимание на пункте о "деолигархизации" - одном из двенадцати условий в заключении Европейской комиссии.

По мнению председателя оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, это главный и самый проблемный вопрос для "Грузинской мечты".

По его словам, правящая партия постарается добиться того, чтобы решение 24 июня в Брюсселе было еще более тяжелым для Грузии, чем заключение Еврокомиссии.

"Их целью было устранение нас вообще с пути европейской интеграции и получение отказа со стороны Европейской комиссии без всяких условий", - сказал оппозиционер на брифинге после того, как было обнародовано заключение Европейской комиссии.

В "Едином национальном движении" - крупнейшей оппозиционной партии Грузии - назвали 17 июня тяжелым днем для Грузии, а отказ в статусе кандидата Грузии - результатом целенаправленной антигосударственной политики и "саботажа" европейской интеграции со стороны властей.

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP Подпись к фото, Бидзина Иванишвили не занимает никакой официальной политической должности, но многие считают, что он по-прежнему стоит за ключевыми решениями властей

Ранее Европейский парламент призвал рассмотреть возможность введения персональных санкций против Иванишвили, выразив обеспокоенность по поводу его деструктивной роли в политике и экономике Грузии и контроля над правительством.

В правящей партии с такой оценкой не согласны. Здесь говорят, что Иванишвили бизнесмен и филантроп, а олигархи - это представители прежних властей, в том числе и ныне заключенный экс-президент Михаил Саакашвили.

Между тем Иванишвили назван главной проблемой на пути в ЕС и в народном манифесте, который зачитал на акции в Тбилиси один из лидеров движения "Позор" Шота Дигмелашвили.

Организаторы акции заявили о создании нового народного движения для защиты европейской интеграции Грузии и борьбы с олигархическим правлением.