Больше $100 млн за нобелевскую медаль Дмитрия Муратова. Деньги пойдут украинским детям

44 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

В Нью-Йорке прошел аукцион, на котором главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую медаль в пользу украинских детей-беженцев. Ее купили за 103,5 млн долларов. После начала вторжения в Украину "Новая газета" приостановила выход в России.

Торги открылись на сайте американского аукционного дома Heritage Auctions 1 июня - в Международный день защиты детей, а закончились 20 июня, во Всемирный день беженцев, отмечает "Новая газета. Европа".

Вырученные деньги, заявил Муратов, пойдут на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям, где бы они ни находились - "в Польше, России, Германии, Молдове, Словении, Венгрии и Чехии".

"Если мы соберем крупную сумму денег, то ЮНИСЕФ может часть денег распределить в пользу детей беженцев в Африке и Лаосе", - сказал Муратов перед началом аукциона.

Покупатель, предложивший за Нобелевскую медаль Муратова 103,5 млн долларов, остался неизвестным.

Автор фото, Getty Images

Нобелевская премия Муратова

Муратов получил Нобелевскую премию мира в октябре прошлого года. Вместе с ним премию присудили также филиппинской журналистке Марии Рессе.

В Нобелевском комитете отметили их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира".

Выступая на церемонии вручения премии в декабре, Муратов заявил, что это заслуга "Новой газеты" и тех журналистов, "кто погиб, защищая право людей на свободу слова" (за время работы "Новой газеты" были убиты шесть ее сотрудников).

Денежная часть премии составила около 40,2 млн рублей. Муратов передал большую часть суммы на благотворительность, рассказывал он изданию Znak.com.

Со слов Муратова, по 5 миллионов рублей он пожертвовал детскому хоспису "Дом с маяком", фондам "Подари жизнь", "Круг добра" и "Вера", а еще 10 миллионов рублей направил в медицинский фонд работников СМИ, помогающий российским журналистам в борьбе с тяжелыми заболеваниями.

Еще часть денег Муратов пожертвовал на создание фильма о положении журналистов в России, а также раздал премии сотрудникам "Новой газеты" и "отложил на черный день" для издания.

Что с "Новой газетой"

Спустя месяц после начала российского вторжения в Украину "Новая газета" объявила о приостановке работы - из-за предупреждения Роскомнадзора "о недопустимости нарушения российского закона".

В апреле покинувшие Россию журналисты "Новой газеты" запустили издание "Новая газета. Европа".

7 апреля в поезде Москва-Самара на Казанском вокзале Муратова облили красной краской с ацетоном.

Как рассказывал журналист, нападавший крикнул ему: "Муратов, вот тебе за наших пацанов". О возбуждении дела по факту нападения власти не сообщали.

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