В Великобритании бастуют железнодорожники. Это крупнейшая забастовка за 30 лет

14 минут назад

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Автор фото, Reuters

Тысячи сотрудников компании Network Rail, владеющей и управляющей железнодорожной инфраструктурой в Великобритании, и 13 железнодорожных операторов страны в минувшую полночь начали крупнейшую за последние 30 лет забастовку.

Во вторник в Англии, Уэльсе и Шотландии на линию выйдет лишь каждый пятый поезд из положенных по расписанию.

Поезда не ходят к северу от Глазго и Эдинбурга, в Уэльсе невозможно уехать ни в Суонси на юге, ни в Холихед на северо-западе.

Glasgow Central - самая загруженная железнодорожная станция в Шотландии, но во вторник утром пассажиров на вокзале было меньше, чем голубей.

Хотя сама шотландская железнодорожная компания ScotRail и не участвует в забастовке, может обслуживать только 10% своих поездов, потому что в значительной степени полагается на персонал Network Rail.

Ожидается, что во вторник вместо обычных 20 тысяч регулярных железнодорожных рейсов, в стране будет выполнено лишь около 4500 .

Сравнительно регулярное движение сохранится только на магистральных направлениях - но и там Network Rail советует жителям страны не особо рассчитывать на поезда и по возможности пользоваться другими видами транспорта.

Еще две аналогичные забастовки ожидают британцев в четверг и субботу.

Подпись к фото, Обычно в это время на лондонском вокзале Юстон не протолкнуться

В полночь к бастующим присоединились и сотрудники лондонского метро.

Девять линий столичной подземки закрыты полностью, остальные функционируют в ограниченном режиме. Городская мэрия также рекомендует горожанам пользоваться другими видами транспорта.

Около 40 тысяч членов бастующего профсоюза работников транспорта RMT работают на железных дорогах, занимаясь обслуживанием путей и сигнального оборудования, станций и систем связи. Поэтому, несмотря на то что большинство машинистов состоят в другом профсоюзе, Aslef, который не принимает участия в забастовке, выйти на линию они все равно не могут.

Правда, члены Aslef собираются бастовать в ближайший четверг и несколько других дней, но при этом каждая их забастовка будет происходит в рамках отдельной железнодорожной компании, а не одновременно по всей стране.

В лондонском метро тоже работают около 10 тысяч членов RMT.

В чем суть спора?

Переговоры профсоюза и правительства продолжались до вечера понедельника, однако договорится не удалось.

RMT требует повышения заработной платы сотрудников не менее чем на 7%, чтобы компенсировать резкий скачок инфляции. Работодатели, однако, предложили лишь 3% - при условии одновременного сокращения рабочих мест и изменения методов работы.

RMT считает, что ситуация, приведшая к забастовке, была намеренно спровоцирована министром транспорта Грантом Шаппсом. Сам Шаппс утверждает, что конфликт создали профсоюзы.

Подпись к фото, Станция Пикадилли в Манчестере - четвертая по загруженности в стране за пределами Лондона. Во вторник утром она даже не открылась

Главная причина, однако, - это последствия эпидемии коронавируса. Поток пассажиров по всей стране уменьшился примерно на 20% (по сравнению с началом 2020-го), причем поездами перестали пользоваться именно те люди, которые приносили компаниям наибольшую часть прибыли: это пассажиры пригородных поездов и бизнесмены, которые платят больше за проезд в утренние часы пик. Теперь и те и другие преимущественно работают из дома.

По этой причине изменения неизбежны, утверждают в правительстве. Профсоюз, в свою очередь, называет абсурдной ситуацию, когда при полной занятости падает реальная заработная плата.

При этом Банк Англии прогнозирует, что осенью инфляция достигнет 11%, а цены будут расти самыми быстрыми темпами за последние 40 лет.

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Главный секретарь казначейства Саймон Кларк заявил, что если заработную плату в частном и государственном секторах начнут индексировать вслед за ростом цен, инфляция в стране лишь ускорится. Он напомнил, что похожая ситуация в Британии уже случалась в 1970-е годы, когда в стране стремительно росли и цены, и заработная плата - и ни к чему хорошему это в итоге не привело.

Говоря по-простому, казначейство считает, что с экономической точки зрения лучше затянуть пояса сейчас, чтобы экономика страны скорее вернулась к росту - а там и инфляция снизится, и зарплаты пойдут в рост.

Генеральный секретарь RMT Мик Линч в свою очередь утверждает, что железнодорожников заставляют смириться с сокращением тысяч рабочих мест, уменьшением пенсий, ухудшением условий труда и сокращением реальной зарплаты - и все это на фоне резкого роста цен и стоимости жизни в целом.

По его словам, правительство активно мешало работодателям и профсоюзу прийти к соглашению.

При чем тут правительство?

Представители Кабинета утверждают, что в теории Network Rail могла бы предложить сотрудникам и более солидное повышение зарплаты (чем предложенные 3%,) - для этого компании нужно лишь как следует перетрясти свой громоздкий и изрядно запутанный бюджет.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Отдельные линии лондонского метро полностью закрыты

Однако любое предложение повышения оплаты работникам Network Rail станет отправной точной для урегулирования споров об оплате труда и с другими железнодорожными компаниями страны.

Учитывая, что параллельно правительство и так оказывает разоренным пандемией железнодорожным компаниям финансовую поддержку, это может свести на нет попытки властей перевести железнодорожную отрасль на устойчивую финансовую основу. Доходы железнодорожных компаний по-прежнему составляют немногим более половины доковидного уровня.

Сколько стоит забастовка

Точно подсчитать ущерб от забастовки пока никто не берется - в том числе и потому, что ранее профсоюз RMT обещал регулярно бастовать как минимум до конца лета, а то и в ближайшие полгода - если стороны не придут к соглашению. Но очевидно, что он будет огромным.

По оценкам министерства транспорта, примерно 44% всех поездок по железной дороге совершаются в развлекательных целях или для покупок. 37% пассажиров добираются на поезде до места работы и обратно. И если пандемия приучила британцев работать из дома, то на индустрию развлечений это не распространяется.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Генеральный секретарь RMT Мик Линч принес извинения за неудобства, причиненные забастовками, и пообещал новые

По подсчетам экспертов, британским ресторанам, пабам и предприятиям гостиничного бизнеса забастовки обойдутся по меньшей мере в 500 млн фунтов стерлингов (около 600 млн долларов), поскольку добраться до них не смогут не только сотрудники, но и клиенты.

Забастовки скажутся и на школьниках - наступает пора летних экзаменов. Хотя ученики редко добираются до школы по железной дороге, среди учителей таких куда больше. В связи с забастовками школы и колледжи немного ослабили правила: на экзамены можно опоздать на час, а в случае необходимости школы могут перенести время начала экзамена по своему усмотрению.

На автомобильных дорогах также ожидается столпотворение. Улицы в Кардиффе, Глазго, Манчестере и Бирмингеме запружены с самого утра - те, кто может, добираются к месту работы на машинах.

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