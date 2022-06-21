Тыячи британских друидов и язычников отметили летнее солнцестояние в Стоунхендже
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Более шести тысяч человек собрались у Стоунхенджа в ночь на вторник, чтобы встретить рассвет в особенный для друидов и язычников день летнего солнцестояния.
Стоунхендж минувшей ночью открыли для публики впервые за три года. В 2020 и 2021 году поклонников природы к каменным кругам недалеко от Солсбери не пускали из-за пандемии.
Организатором праздника выступил фонд English Heritage, который занимается сохранением английского исторического наследия.
"Фантастически приятно снова всех увидеть. В числе собравшихся были современные друиды и группы язычников, для которых Стоунхендж - это священное место", - говорит ответственная за Стоунхендж сотрудница фонда Хэзер Себайр.
"Прекрасно. Очень хорошие впечатления. У этого места очень хорошая энергия", - говорит Тим, приехавший встретить рассвет вместе с дочерью Томеей и сыном Сэмом.
Дэвид и Кейт специально прилетели в Британию из Канады.
"Это были сумасшедшие сутки, а еще сегодня у меня день рождения. Мне 21 год и сегодня 21-е число, поэтому мы сюда и приехали", - поделилась Кейт.
Камни Стоунхенджа расположены таким образом, что в день летнего солнцестояния солнце всходит над входом в каменный круг, и его лучи светят в центр круга.