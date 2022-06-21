Тыячи британских друидов и язычников отметили летнее солнцестояние в Стоунхендже

30 минут назад

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Автор фото, Jeff Overs/BBC Подпись к фото, Восход солнца над Стоунхенджем во вторник положил начало самому длинному дню года

Более шести тысяч человек собрались у Стоунхенджа в ночь на вторник, чтобы встретить рассвет в особенный для друидов и язычников день летнего солнцестояния.

Стоунхендж минувшей ночью открыли для публики впервые за три года. В 2020 и 2021 году поклонников природы к каменным кругам недалеко от Солсбери не пускали из-за пандемии.

Организатором праздника выступил фонд English Heritage, который занимается сохранением английского исторического наследия.

"Фантастически приятно снова всех увидеть. В числе собравшихся были современные друиды и группы язычников, для которых Стоунхендж - это священное место", - говорит ответственная за Стоунхендж сотрудница фонда Хэзер Себайр.

Автор фото, Andrew Matthews Подпись к фото, Собравшиеся у Стоунхенджа приветствуют солнце

Автор фото, Andrew Matthews Подпись к фото, Друид, которого зовут Король Артур Пендрагон, в каждый день летнего солнцестояния проводит у Стоунхенджа ритуал

Подпись к фото, Тим (справа), приехавший встретить солнцестояние вместе с детьми, говорит, что у Стоунхенджа утром во вторник была "хорошая энергия"

"Прекрасно. Очень хорошие впечатления. У этого места очень хорошая энергия", - говорит Тим, приехавший встретить рассвет вместе с дочерью Томеей и сыном Сэмом.

Автор фото, Andrew Matthews Подпись к фото, Поклонникам природы разрешили собраться у Стоунхенджа впервые с 2019 года

Автор фото, Jeff Overs/BBC Подпись к фото, Полиция графства Уилтшир сообщила, что мероприятие на 6000 человек прошло мирно - за ночь было всего два ареста

Подпись к фото, Дэвид (справа) говорит, что у каменных кругов его посетили "глубокие ощущения"

Дэвид и Кейт специально прилетели в Британию из Канады.

"Это были сумасшедшие сутки, а еще сегодня у меня день рождения. Мне 21 год и сегодня 21-е число, поэтому мы сюда и приехали", - поделилась Кейт.

Автор фото, Andrew Matthews Подпись к фото, Ценители природы часто обнимают камни на прощание

Автор фото, Andrew Matthews Подпись к фото, Друиды и некоторые язычники пришли встречать рассвет в традиционных одеяниях

Камни Стоунхенджа расположены таким образом, что в день летнего солнцестояния солнце всходит над входом в каменный круг, и его лучи светят в центр круга.

Подпись к фото, Солнце встало в 04:49 и было встречено песнями и танцами