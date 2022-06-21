Трансгендерная дочь Илона Маска больше не хочет иметь ничего общего с отцом

час назад

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Автор фото, Getty Images

Сменившая пол 18-летняя дочь Илона Маска подала в суд заявление на смену имени и фамилии. Как говорится в судебных материалах, Вивиан Дженна Уилсон (урожденная Ксавье Александр Маск) хочет избавиться "от любой формы родства" со своим биологическим отцом.

Заявительница просит официально поменять полученное ею при рождении мужское имя на женское - Вивиан Дженна Уилсон. В петиции, поданной в окружной суд Лос-Анджелеса в Санта-Монике, она также просит выдать ей новое свидетельство о рождении.

Бумаги были переданы в суд еще в апреле, но СМИ обнаружили документы в архиве только сейчас.

Что за конфликт в семействе Маска привел к столь драматичному повороту, журналисты пока не знают: ни сам основатель Tesla и SpaceX, ни его дочь эту новость еще не комментировали.

Маск был женат на матери Ксавье, Жюстин Уилсон, с 2000 по 2008 год.

Их первый ребенок, получивший имя Невада, родился в 2002 году, но в возрасте 10 недель скончался. В качестве летального диагноза в документах был указан синдром внезапной детской смерти.

Вскоре Уилсон родила близнецов, которых назвали Ксавье и Гриффин, а потом и тройню - Дэмиана, Кая и Саксона.

Помимо них, у Маска есть еще двое детей, от канадской певицы Граймс: мальчик по имени X Æ A-12 и дочь Экза Дарк Сайдириэль. В случае X Æ A-12 можно говорить только о биологическом поле, так как родители обещают дать ребенку самому выбрать свой гендер, когда он вырастет.

Многочисленные дети Маска редко появляются в новостях, несмотря на знаменитость отца.

19 июня, когда в США отмечался День отца, Маск написал в "Твиттере", что очень любит всех своих детей.

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В прошлом Маск неоднозначно высказывался о вопросах пола, и в нескольких скандалах даже был заклеймен как противник ЛГБТ-идей. В прошлом году он пожаловался на людей, которые применяют свои собственные, отличные от "биологических" гендерно маркированные обращения.

Апелляция дочери Маска поступила в суд за месяц до того как Маск публично объявил о своей поддержке Республиканской партии США (до того он всегда голосовал за демократов).

Также Маск называл своим другом Рона Десантиса, губернатора Флориды и республиканца, представившего законопроект, который запрещает преподавать детям в школах информацию о существовании разных сексуальных ориентаций и проблемах гендера. Законопроект был утвержден, и теперь учителям во Флориде за упоминание этих тем во время уроков грозит административное преследование.