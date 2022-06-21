"Потоп библейских масштабов": наводнения в индийском штате Ассам

Дилип Кумар Шарма и Зоя Матин

BBC News, Ассам, Дели

21 минуту назад

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Подпись к фото, В результате наводнения в Ассаме погибли по меньшей мере 45 человек, более 4,7 млн жителей штата покинули свои дома

"Повсюду была вода, но ни капли годной для питья".

Так Ронджу Чоудхари, живущая в Удиане, отдаленной деревне на северо-востоке индийского штата Ассам, описала последствия разразившихся в штате небывалых наводнений.

Она рассказывает, что дождь лил не переставая. Вода поднялась так быстро, что в течение нескольких часов скрыла под собой большинство улиц. По ее словам, когда вода почти вплотную подобралась к их дому, семья сгрудилась в темноте, пытаясь максимально обезопасить себя.

Два дня спустя семья находится все там же - в своем доме, теперь напоминающем одинокий остров.

"Паводковые воды со всех сторон. Питьевой воды почти нет. Продовольствия тоже не хватает. А теперь говорят, что уровень воды продолжает подниматься, - говорит Чоудхари. - Что с нами будет?"

Подпись к фото, Деревня Удиана ушла под воду

Беспрецедентные дожди и наводнения в Ассаме затопили деревни, уничтожили урожай и разрушили дома. По данным властей, пострадали 32 из 35 районов штата, в результате чего за последнюю неделю погибло не менее 45 человек. Более 4,7 млн жителей штата остались без крова.

Проливные дожди также обрушились на соседний штат Мегхалая, где за последнюю неделю жертвами стихии стали 18 человек. В Ассаме правительство открыло почти 1500 лагерей помощи для перемещенных лиц, но стихия сильно усложнила их работу. Даже спасательные лагеря находятся в плачевном состоянии.

"В лагере нет питьевой воды. У моего сына жар, но я не могу отвести его к врачу", - говорит Хусна Бегум, тоже из Удианы. Когда в среду вода добралась до ее дома, за помощью ей пришлось отправляться уже вплавь. Сейчас вместе с двумя детьми она прячется от непогоды в покосившейся пластиковой палатке.

"Я никогда раньше не видела ничего подобного. Никогда в жизни таких наводнений не видела", - говорит она.

Подпись к фото, Хусна Бегум вынуждена жить в палатке - ее дом затоплен

Наводнения регулярно наносят ущерб миллионам людей, живущих вблизи плодородных берегов Брахмапутры, которую часто называют спасательным кругом Ассама. Но эксперты утверждают, что изменение климата, бесконтрольное строительство и быстрая индустриализация увеличили частоту экстремальных погодных явлений.

В этом году Ассам страдает от наводнений уже второй раз - в мае аналогичный разгул стихии унес жизни не менее 39 человек. По данным департамента погоды, в этом месяце в штате уже зарегистрировано количество осадков на 109% выше среднего уровня. И во многих местах по течению Брахмапутры река поднялась выше опасной отметки.

Подпись к фото, Жители вынуждены покинуть свои дома

Жители и чиновники в разговоре с Би-би-си называют последнее наводнение "потопом библейских масштабов", изменившим социальную и экономическую структуру государства.

"На этот раз ситуация особенно тревожная. Помимо группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, мы также задействовали для помощи в спасательных операциях армию, - говорит Джавир Рахул Суреш, сотрудник сил реагирования в городе Рангия. - На данный момент наш приоритет - это спасение жизней".

Подпись к фото, Официальные лица и местные жители говорят, что это одно из самых сильных наводнений в Ассаме за последние годы

Дождевая вода, образовавшая целые реки, поглотила некоторые деревни целиком.

В Гувахати, главном экономическом центре Ассама, отдельные кварталы обращены в руины. Пышные рисовые поля превратились в обширные болота из грязи и мусора.

В сельском округе Камруп, как сообщается, сотни людей все еще остаются запертыми в своих домах.

64-летний Сирадж Али рассказывает, что, когда вода хлынула в деревню, он испугался за свою жизнь, однако решил остаться в доме, сейчас частично затопленном водой, чтобы охранять свое имущество и памятные ему вещи.

Своих детей Али отправил в спасательный лагерь, а сам ждал помощи, чтобы ему помогли туда добраться. Но до сих пор никто не появился.

"Меня окружает вода, но пить ее нельзя. У меня нет еды. Я голодаю уже три дня. Что делать и куда мне идти?" - спрашивает он со слезами на глазах.

Подпись к фото, Сирадж Али отказался покинуть свой дом, несмотря на наводнение

Вместе с Сиранджем в деревне остался и наемный рабочий Мохаммад Рубул Али. Он тоже не решился оставить без присмотра свой дом — маленькую хижину, которую он выстроил собственными руками.

"Каждая покупка была для меня как веха в жизни - и велосипед, и кровать, и стулья. Но сейчас ничего не осталось. Потоп забрал у меня все", - говорит Рубул.

Власти признают, что не смогли обеспечить питьевой водой и едой всех пострадавших от наводнения.

"Нам по-прежнему сложно добраться до некоторых полностью отрезанных районов. Ведущая туда дорожная сеть полностью разрушена водой", - говорит Суреш.

Эксперты отмечают, что, помимо изменения климата, усилиям властей по борьбе наводнениями препятствуют и другие факторы.

Подпись к фото, Рубул Али также отказался покинуть свой дом

"Нет никаких сомнений в том, что ситуация с наводнениями на этот раз очень серьезная, а дожди идут все чаще, - говорит Джаяшри Раут, профессор экологии в университете Ассама. - Но, прежде чем связывать это исключительно с изменением климата, следует принять во внимание антропогенные факторы, такие как вырубка лесов".

Профессор Раут говорит, что необходимо срочно прекратить вырубку больших деревьев, особенно вблизи рек, поскольку их корни удерживают почву вдоль берегов.

Ронджу Чоудхари, между тем, не до научных споров.

"До сих пор нам никто ничем не помог, - говорит она. - Кто-нибудь вообще нам поможет?"

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