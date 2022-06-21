В Танзании младенец погиб от нападения дикой обезьяны на глазах у матери

32 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из видов обезьян, обитающих в Танзании

Дикая обезьяна, ворвавшаяся в один из домов в танзанийской деревне, напала на женщину, кормящую грудью месячного младенца. От полученных ран ребенок скончался.

Трагедия произошла на западе страны, в деревне Мвамгонго в Кигоме, неподалеку от национального парка Гомбе. По словам местных жителей, дом кормящей матери подвергся нападению целой стаи обезьян.

К какому именно виду принадлежали агрессивные животные, неизвестно, но хозяйке пришлось обороняться - и в какой-то момент одна из обезьян выхватила ребенка из ее рук.

Женщина начала звать на помощь, и прибежавшие на зов жители деревни попытались силой отнять младенца у обезьяны, чтобы спасти малыша.

Это разозлило агрессивное животное еще больше: в ходе борьбы обезьяна нанесла ребенку ранения в области головы и шеи, и от полученных травм младенец скончался.

Полиция призывает местных жителей проявлять бдительность в отношении обезьян из национального парка, хотя региональный командующий Кигомы Джеймс Маньяма сказал Би-би-си, что за три года работы в этом районе он никогда не слышал о подобных инцидентах.