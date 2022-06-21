Во Франции попытались разрешить буркини в муниципальных бассейнах. Но высший суд не позволил

47 минут назад

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Автор фото, Citizen Alliance of Grenoble Подпись к фото, Участницы компании за разрешение плавать в буркини в общественных бассейнах

Французский суд оставил в силе действующий в стране запрет на буркини. Городской совет Гренобля пытался оспорить запрет на ношение буркини - купальников, полностью закрывающих тело, но высший суд отклонил аппеляцию.

В мае Гренобль разрешил носить в бассейнах любые купальники, включая буркини, что привело к судебной тяжбе с правительством.

Спор дошел до Государственного совета Франции - высшего административного суда, в котором можно оспорить решения органов исполнительной власти, - после того, как местный суд в Гренобле приостановил действие запрета на том основании, что он серьезно подрывает принцип непредвзятости в предоставлении общественных услуг.

Буркини носят в основном мусульманки, так как закрывать тело требует их вера.

В итоге Государственный совет оставил в силе запрет на ношение купальников-буркини в общественных бассейнах, отклонив апелляцию города Гренобль.

Вынося вердикт, суд указал, что не может допустить выборочных исключений из правил для удовлетворения религиозных потребностей.

Министр внутренних дел Франции также высказал свое мнение, назвав политику потакания религиозным интересам "неприемлемой провокацией, противоречащей светским ценностям Франции".

Во Франции действуют строгие законы в отношении того, какие купальные костюмы можно носить в общественных местах, кроме того, вопросы, связанные с религиозным самовыражением, вызывают большие разногласия в обществе.

Запрет на буркини в общественных бассейнах объясняется также соображениями гигиены. Так, мужчины во французских бассейнах обязаны носить облегающие плавки - еще одно правило, которое Гренобль безуспешно пытался отменить, разрешив плавать в длинных шортах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Буркини - это купальник, в котором мусульманские женщины могут не нарушать религиозные требования

Что такое буркини?

• Буркини - это купальник, закрывающий все тело, кроме лица, рук и ног.

• Название представляет собой комбинацию слов "бурка" и "бикини".

• В отличие от бурки, буркини оставляет лицо открытым.

• Буркини носят женщины-мусульманки, чтобы плавать в общественных местах, соблюдая при этом строгие религиозные нормы скромности.

Почему Франция против буркини

Французская кампания против буркини началась в 2016 году, когда несколько местных муниципалитетов попытались запретить этот предмет одежды на пляжах как нарушающий законы Франции как светского государства.

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Государственным служащим давно не разрешается носить религиозные символы одежды на работе, но мэр Гренобля Эрик Пиолле утверждал, что это не должно мешать пользователям общественных услуг, таких как бассейны, одеваться так, как они хотят.

Действия его администрации по смягчению правил ношения купальных костюмов встретили сопротивление со стороны национального правительства, которое сослалось на принятый в прошлом году закон о борьбе с исламистским сепаратизмом.

Критики буркини видят в нем признак стремления создавать закрытые религиозные анклавы внутри французского общества и утверждают, что если разрешить это одеяние, то среда, в которой живут мусульманки, будет заставлять их носить его, даже если сам они не против обычных купальников. Французский лидер крайне правых Марин Ле Пен называла буркини "одеждой исламистской пропаганды".