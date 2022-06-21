Ограничения на валютные переводы, легализация челноков и АвтоВАЗ без кресел. Главные экономические новости за день

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В России хотят защитить от административной и уголовной ответственности российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Недоступные валютные переводы

21 июня сразу несколько крупных российских банков ограничили валютные переводы в другие российские банки.

В пресс-службе ВТБ заявили, что банк перестал отправлять такие переводы в валюте в другие банки страны. Ограничения предсказуемо объяснили санкциями.

ВТБ попал под жесткие блокирующие санкции вскоре после начала войны России против Украины. Банк отключили от системы межбанковских переводов SWIFT в начале марта. В ВТБ надеются выработать "альтернативные каналы" для валютных переводов.

Ограничения не касаются нескольких иностранных валют, уточняет пресс-служба ВТБ. Это валюты "дружественных" России стран - белорусские рубли, казахстанские тенге, армянские драмы, азербайджанские манаты (для юрлиц доступны также вьетнамские донги).

Переводы в иностранных валютах остановили также подсанкционные Сбербанк и Альфа-банк, пишет Forbes. В колл-центре Сбербанка заявили, что валютные переводы в другие российские банки "могут быть ограничены в связи с текущей ситуацией", и порекомендовали конвертировать валюту в рубли, а уже потом переводить деньги в другой банк.

В Альфа-банке тоже решили отключить валютные переводы в российские банки, так как из-за санкций "зарубежные банки, участвующие в любых валютных переводах, могут их заблокировать".

По данным Frank Media, опцию валютных переводов ограничили еще в семи банках - Газпромбанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке, МКБ, Совкомбанке, Юникредитбанке и Ситибанке. Последние два банка, в отличие от всех остальных, пока не находятся под санкциями.

"Серый" импорт легализован

Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта. Он нужен для "снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций" против России, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В списке "востребованных" товаров для параллельного импорта, который разработал минпромторг, 56 категорий: топливо, некоторые растения, металлы, оружие, автомобили, гаджеты, мебель и одежда.

Этот закон защитит российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от административной и уголовной ответственности, отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

К легализации "серого импорта" были вопросы: во-первых, непонятно, как таможенники будут выявлять среди оригинальных товаров подделки, во-вторых, неясна логика правительства - как в этих условиях российскому бизнесу, нацеленному на импортозамещение, конкурировать с иностранными производителями.

АвтоВАЗ останется без автокресел?

Турецкая компания Martur прекращает производство автокресел для машин Renault, выпускавшихся на АвтоВАЗе. Производство автокресел для АвтоВАЗа Martur запустила на своем заводе в Ульяновске в 2016 году.

Нынешнее решение губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал "тревожным сообщением".

Из-за санкций и возникшего в их результате дефицита комплектующих АвтоВАЗ оказался в непростой ситуации: СМИ писали, что первую Lada Granta, собранную после простоя компании, могут выпустить в "облегченной версии" - без АБС (антиблокировочной системы торможения), подушек безопасности, "ЭРА-ГЛОНАСС" и других дефицитных компонентов.

16 июня президент АвтоВАЗа рассказал о планах компании локализовать производство электроники, автоматических коробок передач, ABS и подушек безопасности и создать полностью российскую платформу автомобилей в ближайшие три-четыре года.

"Блокада" Калининграда: что запрещено перевозить через Литву

Минэкономразвития Калининградской области опубликовало список товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву из других российских регионов.

Этот список не был специально составлен под новый запрет, это просто общий перечень товаров, попадающих под ограничения регламента Евросоюза. В нем - тысячи товаров (стройматериалы, уголь, драгоценные камни, минералы, предметы роскоши, морепродукты, алкоголь и многое другое).

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Сначала запрет распространялся только на железнодорожные перевозки, но во вторник Литва ввела ограничения и на автомобильный транзит.

Власти Калининградской области с оптимизмом заявляют, что это решение не приведет к дефициту потребительских товаров в регионе.

Эксперты считают, что обойти запрет власти смогут, модернизировав паромную линию из Усть-Луги в Балтийск. При этом увеличится не только время транспортировки, но и стоимость: рост транспортных издержек может составить от 3 до 18%.

Россия уже пригрозила Литве негативными последствиями для литовцев в связи с блокадой Вильнюсом транзита подсанкционных грузов, предназначенных для Калининградской области.

"На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", - заявил глава Совбеза Николай Патрушев.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер призвал Москву решать ситуацию дипломатическим путем. В литовском МИД заявили, что это решение просто продиктовано санкциями ЕС.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: