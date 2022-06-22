Британия открывает двери для тинейджеров из Украины, едущих без взрослых. Как это будет работать?

Анна Коллинз и Мария Полачовска

BBC Newsnight

час назад

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Подпись к фото, Валя из Херсона получила британскую визу лишь через несколько месяцев после подачи заявки. Все это время она вынуждена была жить в одиночестве под бомбежками

Новые правила, введенные в Великобритании, позволят несовершеннолетним украинским беженцам приезжать в страну без сопровождающих, если есть отвечающая определенным требованиям семья, готовая их принять.

До сих пор около тысячи украинских подростков пребывали в состоянии неопределенности, поскольку у них не было сопровождающих, которые требуются по условиям программы "Дома для Украины".

Среди них - 17-летняя Валя, которой пришлось несколько месяцев провести в одиночестве под бомбежками в Украине.

По словам Вали, которая уже находится по пути в Британию, ее родители будут счастливы узнать, что теперь она находится в безопасности.

Она уехала из родного Херсона, когда там начались тяжелые бои, в надежде добраться до Великобритании, где ее готова была принять семья.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотни украинских подростков, подавших заявку на визы, не могли попасть в Британию, потому что у них не было сопровождающих

Как и сотни других украинских подростков, она подала заявку в рамках британской программы "Дома для Украины", которая принимает украинских беженцев при условии, что местные жители предоставляют им жилье минимум на полгода, однако в условиях ничего не говорилось о том, что у несовершеннолетних обязательно должен быть взрослый сопровождающий.

В итоге ей отказали в визе, потому что Хоум-офис изменил правила и стал требовать, чтобы подростков в возрасте до 18 лет в поездке сопровождал кто-то из родителей или доверенное лицо. Другой возможный вариант - когда подросток ехал в Британию для воссоединения с ними.

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К сожалению для Вали, вернуться к родителям в Херсон было слишком опасно, но и там, где она оставалась одна, были постоянные авианалеты, так что ее физическое и психологическое состояние лишь ухудшалось.

Адвокаты девушки настаивали на том, что она подавала заявку еще до того, как правила поменялись, и что ей следует предоставить визу.

И вот, как раз накануне ожидаемых изменений в правилах, которые позволят многим подросткам приехать в Британию без сопровождения, Вале все же дали визу, и вскоре ее уже будет встречать британская семья.

Впрочем, от изменения правил выиграют лишь те подростки, кто уже подал заявку в рамках этой программы. Из соображений безопасности их британские спонсоры должны быть либо родственниками, либо быть хорошо знакомы родителям украинских подростков.

В исключительных случаях подросткам будет позволено поселиться в незнакомой семье, с которой был заключен изначальный договор, но для этого понадобятся дополнительные проверки и одобрение от правительства и местных властей.

Считается, что подросткам будет проще подавать такие заявки, потому что им не требуется такая же поддержка, как маленьким детям.

По словам представителя правительства Великобритании, власти сейчас рассматривают возможности дополнительного приема детей и подростков в рамках программы "Дома для Украины".

"Мы несем ответственность за безопасность детей, и как справедливо ожидает от нас общественность, мы установили жесткие правила, призванные защищать их по прибытии в нашу страну", - отметил правительственный чиновник.

Подпись к фото, Скоро Валю уже будут встречать спонсоры в Мидлендс

Тем временем учительская пара Риэн и Сэм Чилкотт готовятся наконец-то встретить Валю, для которой они подготовили комнату еще несколько месяцев назад.