Мощное землетрясение в Афганистане: по меньшей мере 250 погибших

31 минуту назад

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Автор фото, Afghan government news agency Подпись к фото, Спасатели прибывают в провинцию Пактика на вертолете

Местные чиновники сообщили Би-би-си, что в результате мощного землетрясения в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана погибли по меньшей мере 250 человек, а еще около 150 получили ранения.

В социальных сетях появляются кадры, на которых видны разрушенные дома, обломки на улицах и пострадавшие на носилках.

Представитель местных властей сообщил, что число погибших, вероятно, будет увеличиваться.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 44 километрах от города Хост на юго-востоке Афганистана.

Толчки чувствовались на расстоянии более чем 500 км от границы страны, в том числе в Пакистане и Индии. По данным американских сейсмологов, землетрясение также ощущалось в столице Афганистана Кабуле и Исламабаде - столице Пакистана.

"К сожалению, минувшей ночью произошло мощное землетрясение в четырех районах провинции Пактика. Погибли и ранены сотни наших жителей, разрушены десятки домов, - написал в "Твиттере" представитель местных властей Билал Карими. - Мы призываем все агентства немедленно отправить помощь в этот район".

По данным американских сейсмологов, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине около 51 км ранним утром, когда многие люди еще спали.