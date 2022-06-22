На Новошахтинском НПЗ в Ростовской области произошел пожар. Рядом с ним нашли обломки двух беспилотников

20 минут назад

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Автор фото, TASS

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел пожар после ударов двух беспилотников. Местные власти подозревают в произошедшем украинских военных. Это второй подобный случай за последние три дня - в понедельник власти аннексированного Крыма обвинили украинскую сторону в нападении на буровые платформы "Черноморнефтегаз". В Киеве оба инцидента пока не комментировали.

В Новошахтинском НПЗ заявили, что пожар на предприятии возник после ударов двух беспилотников. Первый удар был зафиксирован в 08:40 мск, второй удар в 09:23 мск. Как сообщило управление МЧС по Ростовской области, информация о пожаре поступила в ведомство в 9:25 по местному времени (совпадает с московским).

Первый удар пришелся по технологическому оборудованию установки по переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(I), говорится в сообщении на сайте завода. В результате разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения произошел выброс углеводородного газа, сопровождаемый взрывом и распространением огня на рядом находящееся оборудование установки.

Второй удар был нанесен по объектам резервуарного парка сырой нефти. В результате удара оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, возгорания не произошло, говорится в заявлении НПЗ.

Площадь пожара, по данным МЧС, составила около 50 квадратных метров, в 10:50 возгорание было полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Завод расположен вблизи города Новошахтинска, на расстоянии около 15 километров от границы с Украиной.

ТАСС со ссылкой на источники в местных органах власти сообщает, что пожар начался после того, как в конструкции завода врезался украинский беспилотник.

"Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошли взрыв и пожар", - сказал собеседник агентства.

Источник агентства в силовых структурах добавил, что над территорией завода пролетели два украинских беспилотника.

Позднее о том, что на территории завода обнаружены фрагменты двух летательных аппаратов, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА (беспилотный летательный аппарат) по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников. Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия", - написал он в своем телеграм-канале.

Видео, на котором зафиксировано, как за несколько секунд до возгорания над территорией НПЗ пролетает летательный аппарат, появилось в соцсетях.

По предположениям военных аналитиков, это мог быть PD-1 или PD-2 - украинские беспилотники, предназначенные для воздушной разведки и боевого применения.

Максимальная полезная нагрузка PD-1 и PD-2 составляет 22 кг, но в данном случае дроны могли быть модифицированы, чтобы нести боеголовку большего размера, отмечает проект Ukraine Weapons Tracker.

Украинская сторона пока не прокомментировала инцидент. Минобороны России также не делало заявлений по этому поводу.

В понедельник, 20 июня, пожар произошел на буровых платформах "Черноморнефтегаза", расположенных возле аннексированного Крыма с минимальным временем подлета ракет со стороны Одессы, отмечали российские СМИ. Глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов заявлял, что их атаковали украинские военные. В Киеве это не подтверждали.

С начала войны в Украине власти приграничных регионов России неоднократно сообщали об обстрелах и взрывах, часть из которых связывали с идущими боевыми действиями.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины допускали вероятность переноса боевых действий на сопредельную российскую территорию, если того потребует оперативная обстановка. В то же время президент Владимир Зеленский отрицал, что украинские войска наносят удары по территории России.

1 апреля взрывы и пожар на нефтебазе произошли в Белгороде. Удар по базе нанесли два боевых вертолета, российское минобороны обвинило в нападении Украину. Украинские власти официально не комментировали эту атаку.

Что известно о заводе

Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) - единственный НПЗ в Ростовской области и крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России, был введен в эксплуатацию в 2009 году.

В 2019 году, согласно информации на сайте завода, на предприятии началась масштабная программа модернизации, которая "к 2027 году позволит увеличить производственные мощности, расширить продуктовую линейку, выйти на новые рынки сбыта и обеспечит сотни новых рабочих мест".

В феврале 2021 года завод попал под украинские санкции, а в апреле того же года владельцем 93% его акций стал строительный подрядчик "ПЕТОН" (еще 7% осталось у самого НЗНП).