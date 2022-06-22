"Репортеры без границ": фотожурналист Макс Левин был застрелен российскими военными

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Украинский фотожурналист Макс Левин, а также сопровождавший его военнослужащий Алексей Чернышев, погибшие в марте в Вышгородском районе Киевской области, по всей видимости, были застрелены российскими военными - к такому выводу в своем расследовании пришли "Репортеры без границ".

Левин и Чернышев перестали выходить на связь 13 марта. 1 апреля тело Левина обнаружили украинские полицейские рядом с селом Мощун к северу от Киева. О судьбе Чернышева местные СМИ ранее не сообщали, но "Репортеры без границ" в своем отчете пишут, что его тело нашли вместе с телом Левина.

Журналисты-расследователи, которые находились в Украине с 24 мая по 3 июня, нашли место гибели Левина и Чернышева, где все еще стоял обгоревший автомобиль Ford, на котором они перемещались. "Репортеры без границ" обнаружили в машине 14 отверстий от пуль, а также удостоверение личности Чернышева.

Также они нашли "несколько предметов с возможными следами ДНК, свидетельствующими о присутствии российских военных в непосредственной близости от места, где были убиты Левин и Чернышев".

На заключительном этапе поисков с помощью металлоискателей удалось обнаружить пулю, которая, вероятно, попала в Левина, говорится в отчете "Репортеров без границ".

"Анализ фотографий с места преступления, наблюдения на месте и изъятые вещественные доказательства однозначно указывают на расстрел, которому могли предшествовать допросы или даже пытки", - заявил генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.

По данным организации, к селу Мощун Левин и Чернышев приехали в поисках беспилотника фотографа, пропавшему в этих местах 10 марта. Во время поисков они зашли в лес, часть которого оказалась уже занята российскими войсками, считают расследователи.

Российские военные покинули Киевскую область в начале апреля. По мере того, как они выходили из населенных пунктов региона, появлялось все больше данных о преступлениях, совершенных ими на оккупированных территориях. В России причастность к ним отрицают.

Макс Левин - один из восьми журналистов, погибших во время освещения войны в Украине, отмечается в отчете "Репортеров без границ". Он сотрудничал с украинскими изданиями, а также с Рейтер, Ассошиэйтед пресс и Би-би-си.

Последней жертвой среди журналистов, освещавших войну в Украине, стал французский видеорепортер Фредерик Леклерк-Имхофф. Он погиб в результате обстрела в Луганской области 30 мая.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: