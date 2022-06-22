Здание школы в Техасе, где в мае были застрелены 19 учеников и два учителя, снесут

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Здание школы "Робб", где произошла стрельба

Школу в Техасе, где произошло массовое убийство, снесут. В мае 2022 года 18-летний парень, вооруженный пистолетом и винтовкой, вошел в здание начальной школы "Робб" и убил 19 учеников и двух учителей.

Мэр Ювалда Дон Маклафлин сообщил о предстоящем сносе школы на заседании городского совета, на котором жители требовали ответов по поводу расследования массового убийства.

"Я понимаю, что никто из вас уже не в силах попросить ребенка или учителя вернуться в эту школу", - сказал Маклафлин.

На заседании общественность Ювалда высказала возмущение тем, что полиция ждала более часа, прежде чем начать обезвреживать стрелявшего.

Глава службы общественной безопасности Техаса Стивен Маккроу заявил, что на место стрельбы в Ювалде прибыло достаточно полиции, чтобы остановить стрелка уже через три минуты после того, как тот вошел в здание.

Но полиция по каким-то причинам ждала около часа у дверей классов, прежде чем группа захвата начала действовать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пока неизвестно, когда именно здание школы будет снесено

Маккроу признал, что реакция полиции на происходившее была "полным провалом", и обвинил офицера, отвечавшего за действия полиции на месте происшествия в том, что тот поставил жизни полицейских выше жизни детей.

В начальной школе "Робб" учатся около 600 учеников второго, третьего и четвертого классов.

Снести здание школы предложил президент США Джо Байден. При этом школа "Робб" будет не первой, которую снесут после массовой стрельбы.

Начальная школа Сэнди-Хук в Ньютауне, штат Коннектикут, была снесена после того, как в 2012 году там застрелили 20 учеников в возрасте шести-семи лет и шесть сотрудников. На том же месте была построена новая школа.

Автор фото, Austin American-Statesman / KVUE-TV Подпись к фото, Кадры, доказывающие, что полиция прибыла в школу раньше, чем считалось ранее, но не действовала

Убийство школьников 18-летним Сальвадором Рамосом привело к возобновлению общенациональных дебатов о правилах владения и пользования оружием в США.

Американские сенаторы на этой неделе выступили с инициативой нового законодательства, направленного на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия. Эту инициативу можно назвать самой значительной в этом поколении попыткой ввести контроль над оружием, находящимся в руках у населения.