В Якутии второе авиапроисшествие за сутки - Ан-30 не долетел до аэропорта

50 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самолет Ан-30 (архивное фото)

Самолет Ан-30, пропавший с экранов радаров в Якутии, обнаружен в 70 километрах от аэропорта назначения. На борту находились семь человек. Это второй серьезный авиаинцидент в Якутии за сутки - накануне там пропал Ан-2 с двумя пилотами и одним пассажиром на борту, найти его пока не удалось.

"В ходе поисково-спасательных работ в 70 километрах от населенного пункта Оленек обнаружен самолет Ан-30", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. По предварительным данным, самолет совершил жесткую посадку.

По информации спасателей, находившиеся на борту люди живы, троим понадобилась помощь врачей.

Самолет выполнял коммерческий рейс по маршруту Якутск - Оленек. Судно должно было произвести посадку в аэропорту в 11:08 мск, но не прибыло в назначенное время.

"Произошла потеря радиосвязи с Ан-30 Якутск-Оленек при заходе на посадку и получении разрешения на снижение до 600 метров. Самолет посадку не совершил, на локаторе отметки нет", - сообщил источник РИА новости. Позже в МЧС подтвердили эту информацию.

Поначалу в МЧС сообщили, что на борту находились пять человек экипажа и 6,3 тонны груза (в основном продуктов). Позже информацию уточнили - на борту самолета, помимо пяти членов экипажа, находились еще два техника.

В аэропорту Якутска сообщили Интерфаксу, что диспетчеры аэропорта Оленек не получали от экипажа Ан-30 информации о неполадках перед тем, как самолет пропал с радаров.

Самолет-зондировщик

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Самолет Ан-30 - это модернизированная версия пассажирского Ан-24. Различные его модели используются как для пассажирских и грузоперевозок, так и в других целях - для наблюдения с воздуха и аэрофотосъемки местности, для военной и радиационной разведки и выполнения других задач.

Не долетевший до аэропорта Ан-30 специализировался на вызове искусственных осадков, сказали в управлении МЧС России по Якутии.

"Да, это самолет-зондировщик", - уточнили журналистам в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе правительства Якутии ранее сообщали, что с начала июня в регионе начал работу самолет-зондировщик по вызову искусственных осадков.

В качестве причин произошедшего рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования, уточнил источник ТАСС.

По данным источника ТАСС в авиационных службах, Ан-30 эксплуатируют 44 года. "Самолет совершил свой первый полет в начале 1978 года. Сертификат его летной годности истекал в 2020 году и пока неизвестно, продлевался ли он", - сообщил он.

Сначала самолет эксплуатировался в "Аэрофлоте", затем в различных авиакомпаниях, включая белорусскую. Он занимался в основном техническими работами и грузоперевозками, несколько раз более года находился на хранении.