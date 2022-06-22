Вирус полиомиелита обнаружен в пробах сточных вод Лондона

Филиппа Роксби & Джим Рид

Отдел здравоохранения Би-би-си

42 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Великобритании детей регулярно прививают от полиомиелита, но в Лондоне уровень вакцинации меньше, чем в целом по стране

В сточных водах Лондона обнаружено значительное количество вируса полиомелита, заявили представители британской системы здравоохранения.

Болезнь была распространена в Великобритании в 1950-х годах, но к 2003 году заболеваемость была сведена к нулю.

Британское Агентство по охране здоровья (UKHSA) заявило, что опасность для населения очень низка, но тем не менее оно начало расследование этого случая.

UKHSA полагает, что вирус, вероятно, попал в столицу с кем-то, кто недавно сделал за границей прививку, содержащую живой вирус.

Риск заболевания низок, подтверждают врачи, но при этом подчеркивают необходимость наличия полной прививки у детей. Проследить за этим должны родители.

"Большая часть населения Великобритании была привита в детском возрасте и защищена от полиомиелита, но в некоторых сообществах с низким охватом вакцинацией люди могут оставаться в группе риска", — сказала доктор Ванесса Салиба, консультант-эпидемиолог агентства.

Вакцина против полиомиелита используется в Великобритании как часть обычной программы вакцинации детей. Младенцам прививку делают трижды: до года, а затем в трехлетнем и 14-летнем возрасте.

При этом в Лондоне первые три прививки есть примерно у 86% детей - значительно ниже необходимого уровня. В остальных частях Великобритании этот показатель превышает 90%.

Органы здравоохранения, встревоженные ситуацией в Лондоне, сообщили о ней во Всемирную организацию здравоохранения.

Сточные воды

За последние четыре месяца британское Агентство по охране здоровья обнаружило вирус полиомиелита в образцах, взятых из очистных сооружений в Бектоне, которые обслуживают четырехмиллионное население северного и восточного Лондона.

Ученые считают, что вирус возник у кого-то, кто получил за границей прививку пероральной вакциной против полиомиелита на основе живого вируса. Этот тип вакцины не используется в Великобритании с 2004 года.

Автор фото, Getty Images

Вместе с отходами жизнедеятельности этого человека следы вируса попали в канализацию и затем обнаружились в пробах сточных вод.

В редких случаях эта форма вируса может затем передаваться другим и мутировать. Эта форма известна как полиомиелит вакцинного происхождения.

Хотя полиомиелит вакцинного происхождения слабее, чем первоначальная форма болезни, у непривитых людей она все равно может вызвать серьезные заболевания, включая паралич.

Небольшое количество образцов вируса полиомиелита в пробах сточных вод выявляется ежегодно, но это первый случай, когда группу генетически связанных между собой образцов в течение нескольких месяцев обнаружили несколько раз подряд.

По мнению врачей, это свидетельствует о том, что несколько носителей вируса, тесно связанных друг с другом, распространяли его в течение некоторого времени

Однако фактических случаев полиомиелита в Великобритании не обнаружено, равно как и сообщений о серьезных симптомах заболевания.

Джейн Клегг, главная медсестра Национальной системы здравоохранения в Лондоне, сообщила, что служба здравоохранения свяжется с родителями детей в возрасте до пяти лет в Лондоне, которые отстают по графику прививок.

Редкое заболевание

Полиомиелит - это редкое заболевание. Оно распространяется, если заразный человек не моет руки после посещения туалета, а затем прикасается к еде или воде, потребляемой другими людьми, или, в более редких случаях, воздушно-капельным путем.

Большинство пациентов болеет бессимптомно, даже не осознавая, что они больны. У некоторых болезнь вызывает симптомы, похожие на симптомы гриппа, они могут длиться до трех недель.

В очень редких случаях, предположительно от одного из 100 до одного из 1000 больных, вирус полиомиелита поражает нервы в позвоночнике и основании головного мозга.

Это может вызвать паралич, обычно ног. В исключительно редких случаях болезнь поражает дыхательные мышцы и представляет опасность для жизни.

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