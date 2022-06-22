Британская разведка: силы ДНР потеряли убитыми и ранеными более половины своих бойцов

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Потери донецких ополченцев растут, боевой дух - падает

Как следует из нового доклада британской военной разведки, российские войска и силы самопровозглашенной ДНР, воюющие в Украине, понесли в ходе боев в Донецкой области тяжелые потери.

По оценкам британских военных, ополченцы ДНР потеряли до 55% своего первоначального личного состава, что свидетельствует об очень высоком истощении их сил. Эти выводы основываются на данных, публикуемых властями ДНР.

Разведка считает, что подобные выводы можно в значительной мере отнести и к непосредственно российским частям, также несущим большие потери.

При этом российские войска продолжают масштабную операцию, пытаясь полностью окружить город Лисичанск и взять под контроль всю соседнюю Луганскую область.

Британская разведка полагает также, что Россия с вероятностью готовится задействовать на востоке Донбасса значительное количество резервных частей.

Россия уже давно предпочитает не сообщать о числе жертв среди личного состава своих войск в Украине.

Однако уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова на прошлой неделе заявила о 2128 погибших и 8897 раненых с начала 2022 года ополченцах.

Вот уже несколько месяцев из Донецкой области поступают сообщения о том, что гражданских лиц в принудительном порядке записывают в ополченцы и бросают в бой, причем в старом обмундировании и часто со старым изношенным оружием, которое должно было быть списано десятилетия назад, так что говорить о высоком боевом духе этих ополченцев не приходится.

По данным СБУ Украины, которые нельзя проверить по независимым источникам, некоторые военнослужащие ДНР сравнивают условия своей службы с рабством и готовы дезертировать.

Как заявлял еще в мае один из бывших чиновников ДНР Евгений Михайлов, который разочаровался в политике своего руководства, на передовую бросают донецких резервистов, которые не прошли должный курс военной подготовки, поскольку Россия перестала отправлять на фронт новобранцев.