Фотографии: сильное наводнение на юге Китая

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This aerial photo taken on June 20, 2022 shows flooded streets and buildings following heavy rains in Wuyuan, in China's central Jiangxi province.

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Синоптики заявили, что в регионе выпало самое большое количество осадков за 60 лет.

В провинциях Гуандун, Фуцзянь и Гуанси на юге Китая уровень паводковых вод превысил 50-летний максимум. Такое наводнение здесь в последний раз видели в 1961 году. Две провинции из-за паводков объявили красный уровень опасности.

По данным агентства Синьхуа, району уже нанесен ущерб в размере 470 миллионов юаней (70,2 миллиона долларов), уничтожено больше 40 тысяч гектаров посевов. Летний сезон дождей регулярно приводит к наводнениям на юге Китая, но есть опасения, что изменение климата усугубляет ситуацию. Власти предупреждают, что в ближайшие дни может стать еще хуже.

Автор фото, Getty Images

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Спасатели используют резиновые лодки для эвакуации людей из затопленных районов провинции Фуцзянь

Автор фото, Getty Images

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Жители города Шаогуань в провинции Гуандун толкают свою машину по затопленной улице

Автор фото, Getty Images

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Вид с воздуха на район города Цинъюань в китайской провинции Гуандун, пострадавший от наводнения после проливных дождей. 22 июня 2022 года.

Автор фото, Getty Images

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Спасатели на резиновой лодке доставляют продукты питания жителям деревни Шанжао в провинции Цзянси, которые не могут покинуть свои дома из-за наводнения. Власти провинции Цзянси объявили в понедельник красный уровень опасности в связи с наводнением. 21 июня 2022 года.

Автор фото, Getty Images

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Туристы фотографируют водопад Хуангошу в провинции Гуйчжоу. Сила течения водопада резко усилилась во время наводнения. 19 июня 2022 года.

Автор фото, Getty Images

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Спасатели плывут на резиновой лодке эвакуировать людей из затопленного района в городе Цинъюань провинции Гуандун. 22 июня 2022 года.

Автор фото, Getty Images

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Жители города Шаогуань в провинции Гуандун идут по затопленной улице. Многие районы в этом городе затоплены. 21 июня 2022 года.

Автор фото, Getty Images

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Вода вытекает из водохранилища Сяоланди на реке Хуанхэ в провинции Хэнань. В воскресенье власти провинции начали сбрасывать воду из водохранилища из-за паводков. 19 июня 2022 года.

Автор фото, Getty Images

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Вид с воздуха на пострадавшую от наводнения деревню Шанжао в провинции Цзянси.