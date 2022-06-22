Фотографии: сильное наводнение на юге Китая

час назад

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В провинциях Гуандун, Фуцзянь и Гуанси на юге Китая уровень паводковых вод превысил 50-летний максимум. Такое наводнение здесь в последний раз видели в 1961 году. Две провинции из-за паводков объявили красный уровень опасности.

По данным агентства Синьхуа, району уже нанесен ущерб в размере 470 миллионов юаней (70,2 миллиона долларов), уничтожено больше 40 тысяч гектаров посевов. Летний сезон дождей регулярно приводит к наводнениям на юге Китая, но есть опасения, что изменение климата усугубляет ситуацию. Власти предупреждают, что в ближайшие дни может стать еще хуже.