Падение цен, уход Tikkurila и восстановление "Азовстали". Главные экономические новости за день

час назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Дефляция в России

В России уже несколько недель фиксируются дефляция: на неделе с 11 по 17 июня цены упали на 0,12%.

Дешевеют в основном продукты питания - сахар, яйца, свинина, соль, крупы, различные овощи и даже водка. За неделю цены упали на различные бытовые товары и одежду.

Для мая дефляция не характерна. Сезонно она случается в конце лета - начале осени, когда начинают продавать новый урожай. Частично дефляцию можно объяснить отскоком после шокового роста цен в марте, ведь дешевеют многие товары вроде сахара, которые тогда дорожали.

На первый взгляд, может показаться, что снижение цен - это хорошо, ведь многие смогут больше себе купить, и люди в итоге станут богаче. Однако дефляция в экономике считается тревожным признаком.

Она говорит о падении спроса, а значит потенциальном ущербе для бизнеса: население не покупает, у компаний образуются излишки, они сокращают производство и инвестиции, а значит постепенно начинает сокращаться и экономика. Именно потребление долгие годы было основным драйвером российской экономики.

Министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском экономическом форуме много говорил о дефляции, как о потенциальном риске для экономики. Он даже заочно спорил с Центральным банком, который пока рисков падения цен на не видит.

В годовом выражении инфляция в России остается высокой - во многом из-за бурного роста в марте после начала войны и спровоцированной ею девальвации рубля - 16,42%.

Российские власти хотят восстановить "Азовсталь"

Российские власти решили, что все-таки будут восстанавливать разрушенный ими же украинский металлургический комбинат "Азовсталь", который украинские военные обороняли примерно два месяца.

"Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но конечно уже не как металлургический комплекс", - написал вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграмм-канале.

Хуснуллин ссылается на свое интервью телеканалу "Россия-24", где он рассказал, например, про план восстановления Мариуполя, который также был почти разрушен российскими военными.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что осталось от Мариуполя: тур для журналистов по оккупированному городу

"В целом ключевая задача - это запуск экономики региона, и у нас есть планы по ремонту дорог, также сейчас оцениваем и обсуждаем жилье - что сможем восстановить и что нужно построить нового", - написал Хуснуллин. По его словам, российские власти хотят быстрее восстановить Мариуполь, чтобы "город ожил".

В конце апреля Всемирный банк оценивал ущерб для украинских городов от нападения России в 60 млрд долларов. Это именно ущерб, нанесенный зданиям и инфраструктуре. В Киевской школе экономики ущерб оценивали в 94,3 млрд долларов.

Новые ограничения на доллары

Старейший российский брокер "Финам" сообщил своим клиентам о временном ограничении на вывод долларов и евро со счетов, пишет РБК со ссылкой на рассылку компании.

Клиенты могут продать доллары и евро и вывести деньги в рублях или в другой валюте. В "Финаме", как пишет РБК, советуют клиентам покупать "дружественные" валюты вроде юаня, чтобы снизить риски блокировки денег на счетах. В компании это объяснили техническими причинами, связанными с инфраструктурными ограничениями.

Санкции продолжают влиять на российскую финансовую систему. Банки в последние недели начали вводить комиссии за обслуживание валютных вкладов, так как им невыгодно держать на счетах клиентов доллары и евро.

21 июня сразу несколько банков заявили об ограничении на валютные переводы в другие российские банки - в первую очередь, это ВТБ, "Сбер" и другие банки, попавшие под санкции. Фактически они отключены от мировой финансовой системы.

Уход Tikkurila

Компании продолжают уходить с российского рынка. В среду стало известно об уходе финской компании Tikkurila - она производит краски для дома и другие товары. Правда, заявление об этом компания выпустила еще 20 июня.

В заявлении компании говорится, что с начала войны она производила в России минимум своей продукции, чтобы расплатиться с работниками. Компания не продавала свои продукты госкомпаниями или компаниям, связанным с обороной. Любые доходы от России за этот год она обещала отдать на благотворительность.

Компания рассматривает продажу бизнеса или другой способ покинуть страну.

За последние месяцы Россию покинули больше тысячи компаний. Многие просто заморозили деятельность в России.