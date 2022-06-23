Донбасс: российские войска продвигаются с тяжелыми боями к Лисичанску

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российские войска постепенно продвигаются к Лисичанску, последнему незанятому ими крупному городу в Луганской области

Британская разведка сообщила, что с 19 июня российские войска, по всей вероятности, продвинулись более чем на пять километров в направлении Лисичанска, последнего крупного города Луганской области, остающегося под контролем Украины.

"Некоторые украинские подразделения отступили, вероятно, чтобы избежать окружения. Улучшившиеся позиции России в этом секторе, вероятно, стали результатом недавнего подкрепления и высокой концентрации огня", - сообщается в четверг в ее утренней сводке.

Российские войска пытаются выйти к Лисичанску с юга: в таком случае им не нужно форсировать реку Северский Донецк в Северодонецке, где продолжаются ожесточенные уличные бои. Украинские силы контролируют в городе только территорию химического завода "Азот".

Пока не в полном окружении

Глава Луганской областной администрации Сергея Гайдай сообщил о том, что ВСУ по-прежнему удерживают районы к юго-западу от Северодонецка, вдоль восточного берега реки Северский Донец. Это означает, что украинские военные пока не находятся в полном окружении в районе Лисичанска - Северодонецка.

По оценкам британских военных, армия РФ "оказывает на "карман" Лисичанска - Северодонецка все большее давление, развивая постепенное наступление вокруг окраин этого застроенного района. Однако ее попытки создать более масштабное окружение, чтобы захватить запад Донецкой области остаются неудачными.

Украинский Генштаб подтвердил, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка в Луганской области. Это означает, что российская армия приблизилась к своей цели взять в окружение части ВСУ, защищающие Горское и Золотое к югу от Лисичанска.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лисичанск подвергается массированным обстрелам

Ближе к Северодонецку (где продолжаются ожесточенные бои за контроль над территорией химического предприятия "Азот") российские военные штурмуют поселок городского типа Сиротино - фактическую окраину города. Кроме того, по данным украинского генштаба, армия РФ готовится форсировать реку Северский Донец, которая разделяет Северодонецк и Лисичанск.

"Попытка измотать противника"

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Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что взятие Северодонецка, соседа Лисичанска, будет иметь скорее политический, чем стратегический успех для России, поскольку у российских войск просто недостаточно сил для организации крупного котла окружения и развития успеха.

"Как я понимаю, логика держаться за Северодонецк такая: поскольку русские будут атаковать именно там, то это наша попытка измотать русских там по максимуму, опираясь на комплекс "Азот", на урбанизированную местность, на то, что россиянам надо, так или иначе, входить в контактный бой, пусть даже при поддержке артиллерии", - заявил он украинскому агентству УНИАН.

"То есть наши военные пытаются использовать тот факт, что Северодонецк будут пытаться взять и, как следствие, будут бросать туда все, что является наиболее боеспособного, даже снимая с других участков фронта и переводя именно туда. Это такая фронтальная заруба с двух сторон. Возможно, с военной точки зрения, действительно стоило бы уходить, но, с другой стороны, мы так можем далеко отходить", - говорит Белесков.

Линии снабжения

Генштаб подтверждает, что российские войска не прекращают попыток перерезать шоссе Бахмут-Лисичанск, крайне важное для снабжения украинских войск, а также ведут наступление в направлении Бахмута. Они перебросили сюда одну батальонно-тактическую группу из состава Центрального военного округа.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жители Лисичанска укрываются от обстрелов в подвалах и прочих укрытиях

Американский институт изучения войны (ISW), опубликовавший подробную сводку о положении дел на фронте по итогам 22 июня, считает, что российские войска в течение ближайших дней, вероятно, дойдут до Лисичанска, но быстро захватить весь район Лисичанска - Северодонецка не смогут.

Как сказано в сообщении ISW, российские войска пытаются наступать вдоль западного берега реки Северский Донец и в течение среды "достигли определенных успехов".

ISW сообщает, что российские военные пытаются взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск, однако в течение 22 июня подтвержденных сведений об их продвижении в этом направлении не было.