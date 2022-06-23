Германия в шаге от нормирования потребления газа из-за сокращения российских поставок

22 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Германия приблизилась к нормированию снабжения газом после сокращения поставок из России.

Министерство экономики Германии задействовало вторую из трех стадию плана управления запасами газа в условиях дефицита, возникшего из-за противостояния между Европейским союзом и Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Россия использует газ в качестве оружия в ответ на санкции ЕС.

В настоящее время Германия перешла ко второму этапу своего плана действий в чрезвычайных ситуациях, состоящего из трех частей. Этот план предназначен для ситуаций, когда возникают перебои или повышенный спрос на газ.

Однако власти не позволили коммунальным службам переложить растущие расходы на потребителей, хотя формально имели на это право.

Двенадцать стран Европейского союза пострадали от сокращения поставок газа из России, заявил в четверг зампредседателя Еврокомиссии по климатической политике Франс Тиммерманс.

На прошлой неделе Россия сократила пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, сославшись на проблемы с оборудованием. Сокращение поставок затронуло несколько стран, в том числе Германию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что Москва дорожит репутацией надежного поставщика, и объяснил снижение объемов поставок в Европу обслуживанием трубопроводов.

По словам Пескова, "существуют определенные технологические циклы обслуживания и эксплуатации инфраструктуры".

При этом снижение поставок отмечают и другие страны, получающие топливо по другим трубопроводам, например Италия.