ЕС готовится утвердить статус кандидата для Украины - в рекордные сроки

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, На прошлой неделе лидеры четырех стран ЕС побывали в Киеве, чтобы лично выразить поддержку президенту Зеленскому

В четверг на саммите в Брюсселе 27 европейских стран должны утвердить предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Еврокомиссия одобрила ее заявку на прошлой неделе.

Если Украина действительно получит статус страны-кандидата, это будет самым быстрым подобным решением в истории.

Украина подала заявку о немедленном вступлении в ЕС в феврале, спустя несколько дней после начала российского вторжения на ее территорию. С тех пор процесс развивался с рекордной скоростью.

Накануне саммита президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал о своем "телефонном марафоне", в ходе которого он поговорил с лидерами 11 европейских стран и поблагодарил их за поддержку. "Ключевое европейское решение ждем. Ждем завтра вечером, - сказал президент Украины. - До него остаются считаные часы".

В среду украинский посол в Евросоюзе Всеволод Ченцов в интервью Би-би-си выразил надежду, что и с дальнейшими шагами по возможному принятию Украины в ЕС организация не будет медлить. Но он признал, что, что настоящий процесс интеграции начнется, когда война будет окончена.

Оптимизм и ложные надежды

"Настоящий процесс интеграции начнется, когда война будет окончена, - сказал Всеволод Ченцов. - Разумеется, для этого понадобится некоторое время, и мы говорим о том, что для следующего этапа понадобятся месяцы, а не годы".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Канцлер Германии Олаф Шольц, Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон в Брюсселе

Украина не начинает с нуля, настаивает украинский посол - и напоминает о работе, проделанной с 2014 года, когда Брюссель и Киев подписали соглашение об ассоциации.

Ранее некоторые европейские дипломаты предупреждали, что предоставление Украине статуса страны-кандидата может дать ей ложные надежды, а для вступления в ЕС в реальности понадобятся многие годы.

Европейские перспективы своей страны и сроки, в которые они могут реализоваться, украинский посол в Евросоюзе охарактеризовал так: "Мы не согласны, что должна быть очередь. У каждого государства есть собственная дорожная карта, свой собственный путь. И если есть политическая воля, если общество и бизнес поддерживают желание быстро и решительно проводить реформы, то почему мы должны ждать?"

Еврокомиссия на прошлой неделе одобрила предоставление статуса страны-кандидата и Молдове. Члены комиссии также рассматривали заявку Грузии, однако ей пока отказали. В понедельник вечером на улицы Тбилиси вышло более 100 тысяч человек в поддержку европейской интеграции Грузии.

Что дает статус кандидата

Кандидатский статус - это первый официальный шаг на пути вступления в ЕС для страны, подавшей заявку. Но многие европейские страны (в том числе Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия) имеют статус кандидатов в ЕС уже многие годы, однако пока заметно не приблизились к полноценному вступлению в союз.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В понедельник в Грузии прошла масштабная проевропейская акция - ее участники призывали ЕС дать стране статус кандидата

Босния и Герцеговина подали заявку на статус кандидата в 2016 году, но до сих пор не добились его получения.

Предполагается, что лидеры ЕС в четверг утром проведут встречу со своими балканскими коллегами, чтобы "развить существующие тесные связи", однако ожидается, что эти дискуссии будут непростыми.

Некоторые члены Евросоюза настаивают, что статус страны-кандидата должна получить Босния. Вероятность, что это произойдет, пока невелика, но можно рассчитывать на прогресс в другом вопросе - сближения с Евросоюзом Северной Македонии и Албании.

Макрон о расширении европейского сообщества

Помимо решений о статусе кандидатов для Украины и других стран, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе будут обсуждать продовольственный кризис, возникший из-за российской блокады портов Украины, которая в результате столкнулась с огромными трудностями в экспорте зерна.

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Глава дипломатии ЕС на этой неделе назвал блокировку украинского зерна Россией военным преступлением.

На саммите будет обсуждаться и инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового, более широкого формата европейского сотрудничества. По видению Макрона, этот формат объединил бы ЕС с близкими по духу и ценностям соседями - включая вышедшую из блока Великобританию и надеющиеся на членство в нем Украину и балканские страны.

В мае Макрон предложил создать расширенный клуб европейских стран, близких по духу ЕС, которые бы сотрудничали в политической, энергетической и транспортной сфере, в вопросах безопасности и инвестиций, инфраструктуры, пересечения границ.

Реакция на это предложение пока была осторожной. Некоторые дипломаты от стран ЕС назвали его непроработанным.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что предпочитает сотрудничество в рамках существующих структур - таких как Большая семерка и НАТО.

Посол Украины в ЕС не отверг инициативу, сказав, что "возможно, это вариант для ЕС и Великобритании, чтобы мы смогли сесть за один стол - ЕС, Украина и Великобритания".

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