Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

47 минут назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Умер бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Ему было 48 лет.

"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", - сказал ТАСС пресс-секретарь певца Аркадий Кудряшов.

Причиной смерти он назвал обширный инфаркт.

Шатунов был солистом группы "Ласковый май", прославившейся хитами "Белые розы" и "Седая ночь".

Певец родился в 1973 году в Башкирии, в возрасте 12 лет после смерти матери попал в детский дом.

В 1986 году он присоединился к группе "Ласковый май", созданной композитором Сергеем Кузнецовым. Остальными участниками группы также стали воспитанники оренбургского детского дома.

"Ласковый май" приобрел огромную популярность в СССР. Под руководством продюсера Андрея Разина, с которым Шатунов впоследствии поссорился, группа активно гастролировала, в том числе за границей.

В 1991 году Шатунов ушел из "Ласкового мая" и начал сольную карьеру.

С конца 90-х певец жил в Германии, но затем вернулся в Россию.

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