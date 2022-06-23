Запрет на ввоз фунтов и технологий, связанных с нефтью. Великобритания ввела новые санкции в отношении России

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Reuters

Великобритания ввела новые санкции в отношении России. Лондон запретил поставлять в Россию авиатопливо, товары и технологии, связанные с нефтью и ее переработкой, и свою валюту - фунты стерлингов.

Правительство Великобритании объявило о введении новых санкций против России, которые включают запрет на ввоз в страну технологий и товаров нефтепереработки и других ключевых отраслей, а также запрет на экспорт и использование в России фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза, которые обращаются на территории королевства.

В частности, Соединенное Королевство запретило поставлять в Россию авиатопливо, товары и технологии, связанные с работой в море, с нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием.

Запрет касается также оказания сервисных, финансовых или брокерских услуг, связанных с указанными категориями товаров.

Некоторые из ограничений будут касаться не только России, но и украинских территорий, которые находятся под контролем российских войск.

Во вторник глава британского МИД Лиз Трасс пообещала, что Лондон продолжит вводить новые санкции против России до тех пор, пока она не уйдет из Украины.