"В моей семье все погибли". Что происходит в Афганистане после землетрясения

Мэттью Дэвис, Малу Курсино

Би-би-си

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Мощное землетрясение в Афганистане унесло жизни тысячи человек, среди погибших много детей, которые не смогли выбраться из-под завалов. Ситуацию осложняют ливневые дожди.

Землетрясение силой 6,1 балла произошло рано утром в среду примерно в 44 км от города Хост, толчки ощущались даже в Пакистане и Индии.

Проливные дожди, начавшиеся сразу после землетрясения, нехватка спасателей, отсутствие связи и труднодоступный рельеф затрудняют спасательную операцию.

По предварительным данным, около 1000 человек погибли, однако сколько людей погребено под обломками построенных из глины домов, неизвестно.

Власти "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России) обратились за международной помощью.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Талибы, правящие в Афганистане, признали, что не в состоянии справиться с последствиями катастрофы самостоятельно

ООН сейчас пытается доставить в наиболее пострадавшую афганскую провинцию Пактика продовольственную и медицинскую помощь, так как система здравоохранения Афганистана была на грани коллапса еще до катастрофы.

Выжившие и спасатели рассказали Би-би-си о полностью разрушенных деревнях, дорогах и вышках мобильной связи, а также о своих опасениях, что число погибших будет расти. По официальным данным, помимо тысячи погибших, около 1,5 тыс. человек получили ранения.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Женщина с ребенком возле разрушенного дома

Самые большие разрушения произошли в Гаянском и Бармальском районах Пактики. Местные жители сообщают, что там разрушены десятки деревень.

Одна из раненых, женщина в больнице в столице Пактики, городе Шаран, рассказала, что потеряла 19 членов семьи.

"Семь в одной комнате, пятеро в другой, четверо в третьей, затем трое в еще одной - в моей семье все погибли", - сказала она.

Еще один выживший рассказал Би-би-си, как началось землетрясение.

"Раздался грохот, и моя кровать начала трястись. Потолок упал. Я оказался в ловушке, но я мог видеть небо. Я понимал, что вывихнул плечо и повредил голову, но я выбрался. Уверен, что семь или девять человек из моей семьи, которые находились в одной комнате со мной, мертвы", - говорит он.

Подпись к фото, Многие афганцы потеряли всех членов своих семей

Самое смертоносное землетрясение, обрушившееся на страну за последние два десятилетия, стало серьезной проблемой для талибов, исламистского движения, которое вернуло себе власть в прошлом году после краха поддерживаемого Западом правительства.

Афганистан переживает гуманитарный и экономический кризис, и Абдул Кахар Балхи, высокопоставленный представитель "Талибана", заявил, что правительство финансово не в состоянии помочь людям в необходимом объеме.

Один из выживших, Зайтулла Гурзивал, рассказал Би-би-си, что люди потеряли все в результате землетрясения.

"Здесь ничего не осталось. Наши вещи все еще лежат под обломками", - сказал Гурзивал. "Нет одеял, палаток, нет укрытия. Люди лежат на открытых площадках. Нам нужна еда и вода. Вся наша водопроводная система разрушена. Все разрушено, дома разрушены".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Афганистане не хватает собственных ресурсов для спасения людей

Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что агентство полностью мобилизовалось в связи с катастрофой. По словам представителей ООН, медицинские бригады, медикаменты, продукты питания и временные убежища уже направлены в зону землетрясения.

Но Мохаммад Амин Хузайфа, глава отдела информации провинции Пактика, сказал агентству Франс пресс, что спасателям очень трудно добраться до районов, в которых сразу после землетрясения прошли проливные дожди.

"Сейчас июнь, и погода не должна быть такой. Но сейчас здесь и град, и снег, и это очень усложняет ситуацию", - рассказывает Би-би-си Обайдулла Бахир из неправительственной организации "Спасем афганцев от голода".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители города Шаран, столицы провинции Пактика, стоят в очереди, чтобы сдать кровь пострадавшим от землетрясения

Из-за того, что вышки мобильной связи разрушены, многие люди просто не знают, где сейчас находятся их родственники, так как телефоны не работают.

"Мой брат и его семья погибли, и я узнал об этом спустя много часов", - рассказал Би-би-си местный журналист.

Землетрясения в Афганистане не редкость, так как страна расположена в тектонически активном регионе, над рядом линий разломов, включая Чаманский, Харирудский, Центрально-Бадахшанский и Дарвазский разломы.

За последнее десятилетие в результате землетрясений в стране погибло более 7 тыс. человек, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Ежегодно в результате землетрясений в Афганистане погибает в среднем 560 человек.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Люди разбирают завалы и то, что осталось от их домов

Еще до прихода к власти талибов аварийно-спасательные службы Афганистана с трудом справлялись со стихийными бедствиями, спасателям не хватало самолетов и вертолетов.

Страна также испытывает острую нехватку предметов медицинского назначения и продуктов питания.