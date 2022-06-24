Пять лет философу Владимиру Мацкевичу; учения и деревянные танки под Гомелем. Главное в Беларуси за неделю

час назад

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Автор фото, Anadolu Agency

Минобороны РБ объявило о проведении мобилизационных учений в Гомельской области; философа Владимира Мацкевича приговорили к пяти годам колонии; Александр Лукашенко утверждает, что 95% покинувших страну на фоне протестов хотят вернуться обратно. Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси на этой неделе.

Новые учения под Гомелем и деревянные танки

22 июня минобороны Беларуси объявило о проведении мобилизационных учений с военными комиссариатами Гомельской области (юго-восток страны), они продлятся до 1 июля.

"Цель - проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению", - отметили в минобороны, не пояснив, какие конкретно задачи имеются в виду. По всей видимости, речь идет об учениях резервистов.

На данный момент южная граница Беларуси охраняется в усиленном режиме, а власти продолжают говорить об угрозе со стороны стран-соседей.

Член парламента и полковник запаса белорусской армии Игорь Гедич рассказал в эфире провластного телеканала СТВ, что на данный момент на южных границах Беларуси расположены восемь батальонных тактических групп.

"Они там выполняют функцию сдерживающую, естественно", - добавил Гедич.

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Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович отметил, что обстановка вдоль белорусских границ остается напряженной, а Россия "прикрывает нам тыл".

"Полеты разведывательной авиации продолжаются - до шести-семи вылетов вдоль нашей границы ежедневно. Я не знаю, какую разведку они проводят. Наверное, уже давно рентгеновским лучом просветили нашу Республику Беларусь и видят, что наша страна не представляет ни для кого угрозы", - продолжил он.

Александр Вольфович также заявил, что сегодня группировка войск вдоль белорусских границ со стороны территории Польши, Литвы и Латвии составляет около 30 тысяч человек.

Ранее об угрозе со стороны западных стран-соседок Беларуси говорил Александр Лукашенко. Тогда Лукашенко заявил о намерении создать южное оперативное командование в связи с давлением, которое, по его словам, "будет оказываться на Беларусь через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока".

В свою очередь спикер министерства обороны Украины Александр Мотузянык заявил, что подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в пограничных с Украиной районах деревянные муляжи танков.

Как отмечает Мотузянык, это сделано "с целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия".

"Кроме того, продолжается проверка боевой готовности в вооруженных силах Беларуси ориентировочно до 25 июня этого года", - добавил спикер.

Мотузянык обратил внимание на то, что Беларусь привлекает к усилению украинско-белорусской границы военнослужащих-срочников.

Пять лет усиленного режима философу Владимиру Мацкевичу

Автор фото, VLADIMIR MATSKEVICH PERSONAL ARCHIVE

Владимира Мацкевича его коллеги называют "главным публичным интеллектуалом" современной Беларуси. Он философ-методолог, ученик основателя этой школы Георгия Щедровицкого. В основе методологии - познание мира через мышление. В России из методологов наибольших карьерных успехов достиг первый замглавы администрации президента и куратор внутренней политики Сергей Кириенко.

То, чем занимался Мацкевич, можно описать как постоянное осмысление роли Беларуси в современном мире. Мацкевич работал с властью в 1990-е годы, был политконсультантом, участвовал в деятельности оппозиции. И постоянно писал публицистические труды о том, что происходит в государстве и правильно ли это - по его мнению.

Мацкевич участвовал в акциях протеста 2020 года, писал про них и критиковал политику Лукашенко. В августе 2021 года его арестовали, но в чем его обвиняют - публично так и не оглашалось. Его адвокат, прежде чем уйти под подписку о неразглашении материалов дела (стандартная для Беларуси практика), успел лишь передать, что в обвинительных документах буквально ничего нет, только цитата из "народной" уголовной статьи о подстрекательствах к массовым беспорядкам.

Мацкевич даже объявлял голодовку с требованием объяснить ему, в чем он виноват. Он прекратил ее, когда к нему первый раз за несколько месяцев пришел следователь.

23 июня суд дал ему пять лет колонии усиленного режима. Заседания проходили в закрытом режиме

Лукашенко: 95% политбеженцев хотят вернуться в Беларусь

Во время посещения агрокомбината в Оршанском районе Александр Лукашенко заявил, что 95% уехавших после президентских выборов 2020 года белорусов хотят вернуться обратно.

Автор фото, President.gov.by Подпись к фото, По мнению Лукашенко, подавляющее большинство покинувших страну после 2020 года белорусов хотят вернуться обратно.

"Побежали за границу, а сегодня хотят назад вернуться, - заявил Лукашенко. - Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границу, 95% вернулись бы. Я не против: кто в тюрьму, кто куда - кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не приживетесь".

Выступая перед парламентом в январе этого года Лукашенко сказал, что "многие беглые разочарованы той жизнью, в которой они оказались". Тогда он посоветовал белорусам "покаяться и стать на колени".

"Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь", - добавил Лукашенко.

Суд над Екатериной Андреевой начнется в июле

Суд над журналисткой "Белсата" Екатериной Андреевой, которой предъявили обвинение в измене государству, начнется 4 июля, сообщил ее супруг Игорь Ильяш.

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Дело будет рассматривать Гомельский областной суд в закрытом режиме.

Екатерину Андрееву приговорили к двум годам колонии в феврале 2021 года за прямую трансляцию с акции протеста в Минске. Она должна была выйти на свободу в сентябре этого года, однако в апреле стало известно, что ей предъявили новое обвинение по статье об измене государству.